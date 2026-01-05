Βαρουφάκης: «Έχω πάρει ecstasy και χόρευα 15- 16 ώρες» – Τι είπε για την Μέρκελ

Στο podcast της Γαίας Μερκούρη μίλησε ο πρώην υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Γιάνης Βαρουφάκης και μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι έχει πάρει ecstasy μία φορά. Ο κ. Βαρουφάκης είπε ακόμη ότι ανάμεσα στην Άνγκελα Μέρκελ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επέλεγε την πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας για να κάνει μαζί της «ολλανδικό τσιγάρο».

Σε ερώτηση για το εάν έχει πάει σε rave party και αν έχει δοκιμάσει ουσίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης απάντησε:

«Δεν είμαι σαν τον Μπιλ Κλίντον, που είπε I don’t inhale. Είμαι και λίγο βαρετός δυστυχώς. Έχω πάρει ecstasy μια φορά και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, μέχρι τη μεθεπόμενη μέρα. Είχα μια ημικρανία απίστευτη, δεν ξέρω τι μου είχαν δώσει, ήταν στο Σίδνεϊ και θυμάμαι ότι ήταν πολύ σπουδαία στιγμή, το 1989. Θυμάμαι να χορεύω 15 – 16 ώρες σαν να μην τρέχει τίποτα, αλλά υπέφερα μια εβδομάδα μετά και δεν ξαναπήρα».

Στο πλαίσιο αυτό πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «για μένα αυτό το οποίο ήταν πολύ ευχάριστο και παραμένει ευχάριστο αν και δεν βρίσκω πια, δεν μου δίνει κανείς, είναι το απλό χόρτο».

Σε ερώτηση, ο Γιάνης Βαρουφάκης κλήθηκε να επιλέξει έναν εκ των Άνγκελα Μέρκελ, Αλέξη Τσίπρα, Άδωνι Γεωργιάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη για να καπνίσει «ολλανδικό τσιγάρο».

«Με την Άνγκελα, το συζητάς; Θα ήθελα να την δω μαστουρωμένη. Όταν είσαι μαστουρωμένος ο εαυτός σου μεγαλώνει, οπότε φαντάζεστε έτσι τον Μητσοτάκη; Νομίζω ότι ήταν κάτι σαν Android και θα ήθελα να δω αυτό το Android μαστουρωμένο».