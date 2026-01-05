Ένωση Διοικητικών Δικαστών για Βενεζουέλα: Ωμή πράξη παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου

Σύνοψη από το

  • Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, χαρακτηρίζοντάς την «τέλεση μιας ακόμη ωμής πράξης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου».
  • Η Ένωση τονίζει ότι η στρατιωτική επέμβαση και η σύλληψη του Προέδρου της Βενεζουέλας αποδεικνύουν ότι «το διεθνές δίκαιο προσεγγίζεται στη βάση της οικονομίας», με τις αρχές του να «σβήνονται και ξαναγράφονται στην πράξη ανάλογα με τις επιδιώξεις των οικονομικά ισχυρών».
  • Σε μια εποχή που η ειρήνη αποτελεί το μεγάλο διακύβευμα, η Ένωση υπογραμμίζει ότι «τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών… πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα» και καλεί τους θεσμούς να αντιδρούν αποφασιστικά.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ένωση Διοικητικών Δικαστών για Βενεζουέλα: Ωμή πράξη παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου

Τη βαθιά ανησυχία της εκφράζει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών για την στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, κάνοντας λόγο για «τέλεση μιας ακόμη ωμής πράξης παραβίασης του Διεθνούς Δικαίου».

Όπως σημειώνει η Ένωση Διοικητικών Δικαστών σε σχετική ανακοίνωση, «η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, η σύλληψη/απαγωγή του Προέδρου της και της συζύγου του και η εξαγγελία εγκατάστασης αμερικάνικης διοίκησης στη χώρα, συνιστά εξέλιξη που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι το διεθνές δίκαιο προσεγγίζεται στη βάση της οικονομίας και ότι οι θεμελιώδεις αρχές του σβήνονται και ξαναγράφονται στην πράξη ανάλογα με τις επιδιώξεις των οικονομικά ισχυρών. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για την ακολουθία σειράς παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε βάρος των λαών».

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «σε μια εποχή που η ειρήνη αναδεικνύεται στο μεγάλο διακύβευμα της ανθρωπότητας, τα θεμελιώδη δικαιώματα της αυτοδιάθεσης των λαών και της εδαφικής κυριαρχίας των κρατών, όπως κατοχυρώνονται στα άρθρα 1 και 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε άλλα διεθνή κείμενα, πρέπει να παραμείνουν αδιαπραγμάτευτα».

«Οι διεθνείς και κρατικοί θεσμοί που έχουν αρμοδιότητα σχετικά με την τήρηση του δικαίου, οφείλουν να μην παραγνωρίζουν την ως άνω αναγκαιότητα και να αντιδρούν με αποφασιστικότητα σε καταφανείς περιπτώσεις παραβίασης του διεθνούς δικαίου», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τροφές που ενισχύουν το ανοσοποιητικό καλύτερα και από το σκόρδο

Τατουάζ και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Θεοφάνια: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί σε Αθήνα και σε Πειραιά αύριο – Τι αλλάζει στα δρομολόγια του τραμ

ΔΥΠΑ: Έως απόψε οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα για 2.000 ανέργους σε Δήμους – Ποιους αφορά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
14:18 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Φθιώτιδα: Συνελήφθη οδηγός με ποσότητα εκρηκτικής ύλης και ναρκωτικά στα διόδια Αγίας Τριάδας

Στη σύλληψη ενός οδηγού που μετέφερε με το αυτοκίνητό του ποσότητες εκρηκτικής ύλης, ακατέργασ...
13:57 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Τηλεφωνική απάτη με θύμα 98χρονο – Πώς κατάφεραν να του αποσπάσουν 370 λίρες αξίας 336.000 ευρώ

Θρασύτατη κλοπή με λεία εκατοντάδες χρυσές λίρες, αξίας 336.000 ευρώ έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκ...
13:02 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ιωάννινα: Έμπαινε παράνομα στη χώρα μας και «άνοιγε» σπίτια και ναούς – Στις 30.000 ευρώ η λεία του δράστη

Έμπαινε παράνομα στην Ελλάδα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα και διέπραττε κλοπές σε σπίτια και ν...
12:51 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Φάμελλος: «Η κυβέρνηση εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές – Στέλνει τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την ότι «εξαπάτησε τις λαϊκές ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι