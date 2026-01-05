Φάμελλος: «Η κυβέρνηση εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές – Στέλνει τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ»

Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την ότι «εξαπάτησε τις λαϊκές αγορές» καθώς «δεν επιτρέπει να μπούνε νέοι παραγωγοί και επαγγελματίες, και στέλνει έτσι τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ».

«Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα που κάνουν οι επαγγελματίες και οι παραγωγοί λαϊκών αγορών, γιατί αυτό που θέλουμε όλοι είναι να έχουμε καλές λαϊκές αγορές, για να έχει και φθηνά και ποιοτικά προϊόντα ο καταναλωτής, και να μειώσουμε τους μεσάζοντες και όλο το πλέγμα των υπερκερδών και της αισχροκέρδειας εις βάρος των πολιτών», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ο οποίος περιόδευσε σήμερα στη λαϊκή αγορά της Άνω Ηλιούπολης, στη Θεσσαλονίκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας Άγγελο Δερετζή και ενημερώθηκε για την πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Τα κύρια αιτήματα έχουν να κάνουν με το τεκμαρτό εισόδημα και το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, είπε ο κ. Δερετζής και σημείωσε:

«Στις λαϊκές αγορές λειτουργούσε ο ανταγωνισμός, αλλά πλέον δεν λειτουργεί σωστά. Οι λαϊκές αγορές ήταν ανέκαθεν το καταφύγιο του φτωχού Έλληνα καταναλωτή, τώρα, όμως, βλέπουμε πως οι τελευταίες πολιτικές της κυβέρνησης σπρώχνουν τον κόσμο στις πολυεθνικές και στα σούπερ μάρκετ. Δουλεύουμε 200 μέρες τον χρόνο και φορολογούμαστε για 300. Έχει αποχωρήσει τουλάχιστον το 35% των πωλητών λαϊκών αγορών σε ολόκληρη την Ελλάδα. Θέλουμε να έρχονται παραγωγοί στις λαϊκές, να πουλάνε φθηνά και ποιοτικά προϊόντα. Εμείς ζητάμε τον διάλογο με την κυβέρνηση, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κάποιος να μας φωνάξει από το υπουργείο Οικονομικών, δεν μας δέχεται ούτε ο θυρωρός του υπουργείου. Ζητάμε συγγνώμη από τους καταναλωτές, αλλά αυτό που γίνεται είναι και γι’ αυτούς και για μας, για να μπορούν να παίρνουν φθηνά προϊόντα και οι καταναλωτές».

Φάμελλος: Να απαντήσει σήμερα η κυβέρνηση και να έχουμε την Τετάρτη ανοιχτές λαϊκές αγορές

Ο Σωκράτης Φάμελλος τόνισε στις δηλώσεις του ότι «είμαστε κάθετα αντίθετοι με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει τροπολογία στη Βουλή. Επίσης, το λεγόμενο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής είναι, θα έλεγα, και ανεφάρμοστο. Απαιτείται εκδικητικά από τις λαϊκές, ενώ δεν εφαρμόζεται. Εμείς έχουμε κάνει επίκαιρη ερώτηση στην κυβέρνηση να απαντήσει πώς εφαρμόζεται».

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο αγώνας των λαϊκών αγορών συνδέεται και με τον αγώνα των αγροτών, που φωνάζουν για επιβίωση, και κάλεσε την κυβέρνηση, πριν γίνει διαρκείας ο αγώνας, να απαντήσει άμεσα και για το θέμα του τεκμαρτού, το θέμα του κόστους παραγωγής και για το θέμα των νέων παραγωγών και επαγγελματιών και για το θέμα του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής.

«Είναι απλά και είναι εφαρμόσιμα και υποκρίνεται η κυβέρνηση, όταν λέει ότι δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτά που ζητάτε, μπορούν να γίνουν άμεσα, να απαντήσει σήμερα η κυβέρνηση και να έχουμε την Τετάρτη ανοιχτές λαϊκές αγορές», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ