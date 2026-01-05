Κουντουρά για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών: Έχω παρέμβει τρεις φορές στην Κομισιόν για να συμμορφωθεί η Ελλάδα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ασφάλεια των πτήσεων και να αντικατασταθούν τα απαρχαιωμένα συστήματα

Η Έλενα Κουντουρά, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε σχετικά με το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών:

“Το πρωτοφανές μπλακάουτ, που παρέλυσε τον ελληνικό εναέριο χώρο και καθήλωσε τις πτήσεις, προκαλώντας το διεθνή διασυρμό της χώρας και ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες, επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά, με τον πιο ανησυχητικό τρόπο, αυτό που είχαν επισημάνει επανειλημμένα οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και για το οποίο έχω παρέμβει στην Κομισιόν εδώ και 20 μήνες:

ότι η ελληνική κυβέρνηση, εξακολουθώντας να παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις κρίσιμες τεχνολογίες που αφορούν την ασφάλεια των αερομεταφορών και τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, καθυστερεί εγκληματικά την επείγουσα ανάγκη αντικατάστασης των απαρχαιωμένων συστημάτων.

Το ακραία υποστελεχωμένο προσωπικό των ελεγκτών καλείται να εργαστεί με παρωχημένο τεχνολογικά εξοπλισμό, συστήματα επικοινωνίας και ραντάρ, που συντηρούνται ελλιπώς, δίχως διαθέσιμα ανταλλακτικά.

Έχω προσωπικά παρέμβει στην Κομισιόν ήδη από τον Απρίλιο του 2024, με τρεις ερωτήσεις, ζητώντας μέτρα ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει άμεσα τα αναγκαία σύγχρονα και αξιόπιστα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και να συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, όπως υποχρεούται.

Θα προχωρήσω σε κατάθεση νέας κοινοβουλευτικής ερώτησης στην Κομισιόν με τη μορφή του κατεπείγοντος τις επόμενες ημέρες.

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει για τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το πρωτοφανές μπλακάουτ και να ενημερώσει άμεσα για τα μέτρα ουσιαστικής ενίσχυσης της ασφάλειας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη αντίστοιχων γεγονότων στο μέλλον.»

H Έλενα Κουντουρά έχει καταθέσει στην Κομισιόν ήδη από τον Απρίλιο του 2024, τρεις διαδοχικές ερωτήσεις, όπου ανέδειξε το τεράστιο αυτό ζήτημα και ζήτησε μέτρα.

Στην πρώτη της ερώτηση τον Απρίλιο 2024, έθεσε ευθέως το ζήτημα των τεχνικών ελλείψεων στα ραντάρ, στις διαδικασίες προσέγγισης και στη μη εφαρμογή των υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων, που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 29/2009. Η απάντηση της Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα είχε ήδη καταδικαστεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ελλείψεις στη ζεύξη δεδομένων, και εκκίνησε τις διαδικασίες επί παραβάσει σε βάρος της χώρας για τις διαδικασίες πλοήγησης βάσει επιδόσεων (PBN) στους ελληνικούς αερολιμένες και για τη μη εφαρμογή της απαιτούμενης τεχνολογίας αναγνώρισης αεροσκαφών, που διασφαλίζει την ακριβέστερη ιχνηλάτηση τους.

Τον Οκτώβριο του 2025 η Έλενα Κουντουρά επανήλθε με δύο νέες ερωτήσεις, ακριβώς επειδή, παρά τις καταδικαστικές αποφάσεις και τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθούσε να καθυστερεί στη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Ελλάδα παραπέμφθηκε ξανά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αυτή τη φορά για την έλλειψη εφαρμογής διαδικασιών προσέγγισης με πλοήγηση βάσει επιδόσεων στους αερολιμένες PBN, ενώ μια τρίτη διαδικασία επί παραβάσει είναι σε εξέλιξη σε βάρος της χώρας για την παραβίαση του Κανονισμού σχετικά με τις τεχνολογίες αναγνώρισης αεροσκαφών. Η Κομισιόν δεν έχει ακόμη απαντήσει εγγράφως στις δύο αυτές ερωτήσεις της Ευρωβουλευτή.

Οι τρεις ερωτήσεις της Έλενας Κουντουρά στην Κομισιόν τον Απρίλιο του 2024 και τον Οκτώβριο 2025: