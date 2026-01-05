Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Πέμπτη

  • Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη έως την Πέμπτη.
  • Τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως τη δυτική και βορειοανατολική Ελλάδα, ενώ θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.
  • Πιο συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά από την Πέμπτη το πρωί.
Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Πέμπτη

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας (5/1), προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την Τρίτη έως την Πέμπτη. Τα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν πολλές περιοχές της χώρας, ενώ θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους έντασης έως 9 μποφόρ.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κόκκινη Προειδοποίηση

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (06-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Μεθαύριο Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.

 

 

12:51 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

