Γιάννης Βογιατζής: «Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω ένοχη συνείδηση – Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους – «καρφιά»

Ο Γιάννης Βογιατζής πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 100 και παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως είπε, «τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου».

Ο σπουδαίος ηθοποιός υποστήριξε ότι «έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί άμα το σκέφτομαι, φοβάμαι ότι θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν έχω τίποτα. Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά που έχουμε και στον κύκλο μας», πρόσθεσε ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο ίδιος είπε ότι «τα σήριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός. Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά».

«Προσπαθώ να μη νιώθω την ηλικία μου γιατί στενοχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν», κατέληξε ο Γιάννης Βογιατζής.

Δείτε το βίντεο του ALPHA: