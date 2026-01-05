Γιάννης Βογιατζής: «Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω ένοχη συνείδηση – Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους – «καρφιά»

Σύνοψη από το

  • Ο Γιάννης Βογιατζής, ο οποίος έκλεισε πρόσφατα τα 100 του χρόνια, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA.
  • Ο σπουδαίος ηθοποιός τόνισε πως «έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου» και αποκάλυψε: «Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω ένοχη συνείδηση».
  • Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιάννης Βογιατζής δήλωσε πως «τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά» και πρόσθεσε πως «δεν έκανε ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά που έχουμε και στον κύκλο μας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Γιάννης Βογιατζής

Ο Γιάννης Βογιατζής πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 100 και παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» του ALPHA με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Όπως είπε, «τη δουλειά δεν την παίρνω σαν δουλειά, αλλά σαν χαρά. Αν δεν αισθάνεσαι έτσι, πρέπει να φεύγεις και να μην κοιτάς πίσω σου».

Ο σπουδαίος ηθοποιός υποστήριξε ότι «έχω ενέργεια για ζωή γιατί είναι η αντίδρασή μου στο πέρασμα του χρόνου. Προσπαθώ να μην σκέφτομαι ότι περνάει ο χρόνος, γιατί άμα το σκέφτομαι, φοβάμαι ότι θα σμικρυνθεί. Δεν έχω πίεση, δεν έχω τίποτα. Δεν καπνίζω, δεν πίνω, δεν έχω ένοχη συνείδηση. Δεν έκανα ποτέ παρέα με ανθρώπους καρφιά που έχουμε και στον κύκλο μας», πρόσθεσε ο Γιάννης Βογιατζής.

Ο ίδιος είπε ότι «τα σήριαλ και όλα αυτά, δεν τα παρακολουθώ γιατί μου θυμίζουν τους πρώτους αγώνες που κάνει ένας υποψήφιος ηθοποιός. Αν κάποιον ηθοποιό τον αντιπαθούσα, δεν θα το έδειχνα πάνω στη δουλειά, αρκεί να γινόταν η δουλειά σωστά».

«Προσπαθώ να μη νιώθω την ηλικία μου γιατί στενοχωριέμαι για πράγματα που έκανα και δεν με τιμούσαν», κατέληξε ο Γιάννης Βογιατζής.

Δείτε το βίντεο του ALPHA:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τατουάζ και καρκίνος: Τι δείχνουν τα νέα επιστημονικά δεδομένα

Κοινό γλυκαντικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Ανησυχητική μελέτη

ΑΑΔΕ – myProperty: Τι αλλάζει από σήμερα στις τροποποιητικές δηλώσεις

Πετρέλαιο: Μικρή πτώση στην τιμή του μετά τη σύλληψη Μαδούρο – Οι προβλέψεις των αναλυτών για το επόμενο διάστημα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:39 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Νικόλτσιου: «Έχασα πολλά κιλά, έκανα τις ενέσεις – Δεν πρέπει να κάνουμε body shaming σε κανέναν»

Για τα κιλά τα οποία έχασε και την ανανεωμένη εικόνα της μίλησε μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος, ...
04:45 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Μίκι Ρουρκ: Κινδυνεύει να μείνει άστεγος ο άλλοτε σταρ του Χόλιγουντ – Φέρεται να χρωστάει ενοίκια 60.000 δολαρίων

Αδυνατισμένος και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μίκι Ρουρκ εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του στο Λο...
03:25 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κάρμεν Ρουγγέρη: «Το καταδικάζω εντελώς αυτό για τα παιδιά»

Η Κάρμεν Ρουγγέρη μίλησε το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στην εκπομπή «10 με τόνο» για την α...
20:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Παπαδάκης: Όσα είχε πει η σύζυγός του, Τίνα, στο «Ενώπιος Ενωπίω» – «Είναι ένας αυθεντικός άνθρωπος»

Στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω τον Μάιο του 2025 μίλησε για πρώτη φορά, δεν συνηθίζει να δίνει συ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι