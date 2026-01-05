Παλαιό Φάληρο: Πεύκο έπεσε πάνω σε απορριμματοφόρο και αυτοκίνητο – Δείτε φωτογραφίες

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Κυριακής (04/01) στο Παλαιό Φάληρο, όταν ένα πεύκο ξεριζώθηκε και έπεσε πάνω σε ένα απορριμματοφόρο του δήμου και σε ένα αυτοκίνητο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και 28ης Οκτωβρίου, στην περιοχή της Κοψαχείλας.

Σύμφωνα με το notia.gr, ευτυχώς οι εργαζόμενοι δεν τραυματίστηκαν ενώ από καθαρή τύχη την ώρα της πτώσης του δέντρου, δεν περνούσαν άνθρωποι από το σημείο.

Το απορριμματοφόρο παρέμεινε στο σημείο προκειμένου να μην προκαλέσει περαιτέρω ζημιές το πεσμένο πεύκο, μέχρι να κοπεί και να απομακρυνθεί.