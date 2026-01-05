«Avatar: Fire and Ash»: Έσπασε το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office

  • Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, μόλις 18 ημέρες μετά την κυκλοφορία της, φτάνοντας συνολικά τα 1,083 δισεκατομμύρια δολάρια.
  • Το τρίτο μέρος της σειράς έφτασε το συγκεκριμένο ορόσημο λίγο πιο αργά από το «Avatar: The Way of Water» (14 ημέρες) και το «Avatar» του 2009 (17 ημέρες).
  • Ο Τζέιμς Κάμερον, ο μοναδικός κινηματογραφιστής με τρία blockbusters των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είχε αρχικά σχεδιάσει πέντε ταινίες, αν και πρόσφατα αστειεύτηκε για το αν θα προχωρήσει με το «Avatar 4» και το «Avatar 5».
Enikos Newsroom

Media

«Avatar: Fire and Ash»: Έσπασε το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων στο παγκόσμιο box office

Η ταινία «Avatar: Fire and Ash» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box office, μόλις 18 ημέρες μετά την κυκλοφορία της. Οι πωλήσεις εισιτηρίων περιλαμβάνουν 306 εκατομμύρια δολάρια στην αγορά της Αμερικής και 777,1 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, φτάνοντας συνολικά τα 1,083 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το τρίτο μέρος της σειράς ξεπέρασε το συγκεκριμένο ορόσημο λίγο πιο αργά από το «Avatar: The Way of Water» (2022), το οποίο μπήκε στο «κλαμπ του δισεκατομμυρίου» σε μόλις 14 ημέρες, ενώ το «Avatar» του 2009 σε 17.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το franchise του Τζέιμς Κάμερον φημίζεται για τη διαχρονική του δυναμική στις αίθουσες. Τα δύο πρώτα φιλμ παρέμειναν στην κορυφή του box office για επτά συνεχόμενες εβδομάδες, καταλαμβάνοντας τελικά δύο από τις υψηλότερες θέσεις στη λίστα των πιο κερδοφόρων ταινιών όλων των εποχών, με 2,9 δισ. και 2,3 δισ. δολάρια αντίστοιχα.

Για το «Avatar: Fire and Ash», οι χώρες με τα υψηλότερα έσοδα είναι η Κίνα με 138 εκατομμύρια δολάρια, η Γαλλία με 81 εκατομμύρια δολάρια, η Γερμανία με 64 εκατομμύρια δολάρια και η Κορέα με 44 εκατομμύρια δολάρια.

Αποτελεί την τρίτη κυκλοφορία της Disney για το 2025 που σπάει το συγκεκριμένο φράγμα ακολουθώντας την επιτυχία των «Lilo & Stitch» και «Zootopia 2» και η τέταρτη για τον Κάμερον συμπεριλαμβανομένου και του «Τιτανικού».

Πρωταγωνιστούν, μεταξύ άλλων, οι Ζόε Σαλντάνα, Κέιτ Γουίνσλετ, Κλιφ Κέρτις, Σιγκούρνι Γουίβερ και Σαμ Γουόρθινγκτον.

Ο Κάμερον, ο μοναδικός κινηματογραφιστής στην ιστορία με τρία blockbusters των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ενεργητικό του, είχε αρχικά σχεδιάσει συνολικά πέντε ταινίες για τη σειρά. Ωστόσο, πρόσφατα αστειεύτηκε λέγοντας πως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει με το «Avatar 4» και το «Avatar 5» ή αν το franchise θα ολοκληρωθεί με την τρίτη περιπέτεια.

«Προτρέχουμε [με το Avatar 4] γιατί, πρώτα απ’ όλα, πρέπει να βγάλουμε χρήματα με αυτήν εδώ την ταινία», είπε ο σκηνοθέτης στο Variety λίγο πριν από την πρεμιέρα.

«Κάθε φορά που βγαίνουμε στις αίθουσες, πρέπει να αποδεικνύουμε αυτήν την τρελή ιδέα, από την αρχή», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι