Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε στον περιφερειακό με 304 χλμ/ώρα και το κατέγραφε σε βίντεο για το TikTok

  • Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης, φτάνοντας τα 304 χλμ/ώρα.
  • Ο οδηγός βιντεοσκοπούσε την πορεία του ενώ κινούνταν με 304 χλμ/ώρα, μάλιστα κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι, αναρωτώμενος στο TikTok: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».
  • Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες, καθώς ο συγκεκριμένος έχει αναρτήσει πολλά βίντεο με επικίνδυνη οδήγηση.
Θεσσαλονίκη: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε στον περιφερειακό με 304 χλμ/ώρα και το κατέγραφε σε βίντεο για το TikTok

Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης και… περηφανευόταν στο TikTok.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του ενώ κινείται με 304 χλμ/ώρα και μάλιστα κρατώντας το τιμόνι με το ένα χέρι κάτι για το οποίο γράφει και στη λεζάντα του βίντεο: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες ενέργειες. Μάλιστα, ο συγκεκριμένος οδηγός έχει αναρτήσει πολλά βίντεο στο TikTok όπου προβάλλει την επικίνδυνη οδήγηση.

 

