Κώστας Καραμανλής: Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, αποχαιρέτησε τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, δηλώνοντας: «Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη».
  • Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή, ο Γιώργος Παπαδάκης δημιούργησε δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες, με σκληρή δουλειά και αίσθημα ευθύνης, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός.
  • Ο Κώστας Καραμανλής εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Καραμανλής, παρουσίαση βιβλίου Στυλιανίδη

Ο πρώην Πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής έκανε την εξής δήλωση για την απώλεια του δημοσιογράφου Γιώργου Παπαδάκη:

«Με συγκίνηση και σεβασμό αποχαιρετώ τον Γιώργο Παπαδάκη.

Στη μακρά δημοσιογραφική του διαδρομή, με σκληρή δουλειά, σοβαρότητα, πάνω απ’ όλα με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τηλεθεατή, πέτυχε να δημιουργήσει δική του σχολή στην επικοινωνία με τους πολίτες. Τους έδωσε φωνή και εκείνοι τον στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους.

Θα θυμάμαι πάντα τις ειλικρινείς και γόνιμες συζητήσεις μας, την αμεσότητα, την ευθύτητα και την ευγένεια που τον χαρακτήριζαν.

Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κοινό γλυκαντικό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό – Ανησυχητική μελέτη

Σε έξαρση η γρίπη: Πολλά σοβαρά περιστατικά αφορούν ανεμβολίαστους

Πετρέλαιο: Μικρή πτώση στην τιμή του μετά τη σύλληψη Μαδούρο – Οι προβλέψεις των αναλυτών για το επόμενο διάστημα

Όλες οι αλλαγές σε συντάξεις και εισφορές – Πόσο αυξάνονται τη νέα χρονιά οι κύριες αποδοχές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:07 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κυρανάκης για «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Τα συστήματα έπεσαν ταυτόχρονα – Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο»

Για το «χάος» που προκλήθηκε στα αεροδρόμια μετά το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στις ραδιοσυχνό...
10:31 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Δήμας για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: Σε εξέλιξη ΕΔΕ, θα «πέσουν κεφάλια» – Τι είπε για τις αποζημιώσεις των επιβατών

«Δεν υπήρξε κίνδυνος στην ασφάλεια των πτήσεων. Βγήκε NOTAM κατευθείαν», επανέλαβε ο υπουργός ...
10:24 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αίτημα στον Νικήτα Κακλαμάνη για σύγκληση της Βουλής μετά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα

Με τον Πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, επικοινώνησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ...
07:48 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Έρευνα της MRB για την Realnews: Οι προτεραιότητες των πολιτών για τη νέα χρονιά

Mε την είσοδο στη νέα χρονιά, τα ευρήματα της MRB για λογαριασμό της Realnews σκιαγραφούν μια ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι