Αγρότες: Δίνουν προθεσμία στην κυβέρνηση έως την Πέμπτη για να απαντήσει στα αιτήματά τους – Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου μετά τις αποφάσεις των Μαλγάρων

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες μετά την πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το μεσημέρι στα Μάλγαρα. Οι αγρότες των 62 μπλόκων που συμμετείχαν στη σύσκεψη αποφάσισαν την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους. Επί της ουσίας δίνουν περιθώριο στην κυβέρνηση έως και την Πέμπτη το πρωί να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους διαφορετικά θα προχωρήσουν σε 48ωρο “μπλακ άουτ” την Πέμπτη και την Παρασκευή. Στο μεταξύ σήμερα, στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί έκτακτη σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για το αγροτικό.

Οι αγρότες σκοπεύουν, αν δεν υπάρχει εξέλιξη, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έως και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής να αποκλείσουν τις εθνικές οδούς, τους παραδρόμους και τα τελωνεία.

Οι αγρότες δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουν πίσω και έδωσαν διορία έως την Πέμπτη το πρωί, για να κληθούν από την κυβέρνηση και να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, για την ικανοποίηση των 14 αιτημάτων τους.

Αν δεν συμβεί αυτό, από το Σαββατοκύριακο προτίθενται να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους, με αποκλεισμούς διαρκείας ενώ βάζουν στο τραπέζι και την κάθοδό τους με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

«Έμφραγμα» σε ΠΑΘΕ, Εγνατία και Ιονία Οδό

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής, για να υπάρξει μπλακ άουτ στις εισαγωγές – εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων μέσα στη χώρα.

«Έχουμε στείλει κατάλογο αιτημάτων με νούμερα και πάνω σε αυτά θέλουμε απάντηση», τόνισε το μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, Γιώργος Καραΐσκος, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

«Και αύριο αν μας πουν “ναι βρήκαμε δημοσιονομικό χώρο” θα πάμε. Αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας πρέπει να κλιμακώσουμε τον αγώνα γιατί πρέπει η κυβέρνηση να καταλάβει ότι εδώ υπάρχει θέμα ζωής, να πειστεί ότι πρέπει να συναντηθούμε για να λύσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε.

Ο Ρίζος Μαρούδας, εκπρόσωπος από το μπλόκο Νίκαιας υποστήριξε ότι «είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει, η συμμετοχή του κόσμου ήταν μεγαλειώδης και συγκινητική θα έλεγα, από όλα τα μπλόκα της χώρας. Δεν εκφράστηκε καμία άλλη άποψη, παρά μόνο για ανυποχώρητο αγώνα, μέχρι να υπάρχει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων, ώστε να μπορούμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, Πέμπτη και Παρασκευή, με 48ωρο κλείσιμο των δρόμων σε κομβικά στρατηγικά σημεία, για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι δεν πρόκειται ούτε ο χρόνος να μας νικήσει, ούτε η κούραση. Δίνουμε μάχη για τη ζωή και την επιβίωση μας και πρέπει να δώσει λύσεις. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε με σκυμμένα κεφάλια, ούτε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», είπε ο κ. Μαρούδας και πρόσθεσε για το κλείσιμο δρόμων: Είναι ο μοναδικός τρόπος που έχουμε ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση, ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει λύσεις στον τιτάνιο αγώνα που δίνουμε».

Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μαξίμου σήμερα για το αγροτικό

Στις 11 το πρωί σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews.

Σημειώνεται ότι το απόγευμα της Κυριακής, πραγματοποιήθηκε ανεπίσημη προγραμματισμένη σύσκεψη για το αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου, στον απόηχο των αποφάσεων του αγροτικού κόσμου για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα συμμετάσχουν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο εικοσιτετράωρα, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, παρουσιάζοντας τις επιδοτήσεις που έχουν πληρωθεί για το 2025 στους αγρότες, είχε επισημάνει ότι από τα 27 αιτήματα των μπλόκων, έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα υπόλοιπα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας.

Είχε εγκαλέσει επίσης για εμμονή αγροτοσυνδικαλιστές στα μπλόκα όσον αφορά την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και είχε επισημάνει ότι είναι η ώρα πια να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αν οι αγρότες προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, δεν αποκλείεται να προχωρήσουν σε πρόστιμα στα τρακτέρ που μένουν στους δρόμους και σε άλλα μέτρα για να αποφύγουν το ολικό κυκλοφοριακό μπλακ άουτ.