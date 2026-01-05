Critics Choice Awards: Το «Σ’ αγαπώ» του Τιμοτέ Σαλαμέ στην Κάιλι Τζένερ και η μεγάλη βραδιά του «One Battle After Another» – Η λίστα των νικητών

Οι κριτικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης αποκάλυψαν τις επιλογές τους για όσα ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε, σε μια βραδιά όπου οι αριθμοί, τα βραβεία αλλά και οι προσωπικές στιγμές πρωταγωνίστησαν εξίσου, με την τελετή των Critics Choice Awards να επιβεβαιώνει τα αναμενόμενα –αλλά και τις εκπλήξεις– στη φετινή κινηματογραφική και τηλεοπτική σεζόν.

Οι υποψηφιότητες είχαν ανακοινωθεί στις 5 Δεκεμβρίου από την Critics Choice Association, με το «Sinners» να ηγείται στις κινηματογραφικές κατηγορίες συγκεντρώνοντας συνολικά 17 υποψηφιότητες, ενώ στην τηλεόραση την πρωτιά είχε το «Adolescence» του Netflix με 6 υποψηφιότητες.

Η Τσέλσι Χάντλερ επέστρεψε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον ρόλο της παρουσιάστριας.

Παράλληλα, ο οργανισμός των Critics Choice πρόσθεσε τέσσερις νέες κατηγορίες στη φετινή διοργάνωση: πέρα από το casting/ensemble, εισήχθησαν οι κατηγορίες καλύτερης σειράς ποικίλου περιεχομένου, κασκαντέρ και ήχου.

Οι μεγάλοι νικητές

Ωστόσο, το βράδυ της απονομής, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, η κορυφή ανήκε σε άλλη ταινία: το «One Battle After Another» αναδείχθηκε καλύτερη ταινία της χρονιάς στα Critics Choice Awards.

Η επιτυχία του «One Battle After Another» δεν περιορίστηκε μόνο στο κορυφαίο βραβείο της βραδιάς. Ο Πολ Τόμας Άντερσον απέσπασε το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ίδια ταινία, ενώ τιμήθηκε και για το καλύτερο διασκευασμένο σενάριο.

Παράλληλα, το «Sinners» κατέκτησε 4 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του, ανάμεσά τους και το τρόπαιο για το καλύτερο casting/ensemble, μια νέα κατηγορία που προστέθηκε φέτος και απονεμήθηκε στη Φρανσίν Μαϊσλ.

Ο Μάιλς Κάτον αναδείχθηκε καλύτερος νέος ηθοποιός για τη συμμετοχή του στο «Sinners», ο Ράιαν Κούγκλερ κέρδισε το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για την ίδια ταινία, ενώ ο Λούντβιχ Γιόρανσον τιμήθηκε για την καλύτερη μουσική επένδυση.

Στις ερμηνευτικές κατηγορίες, ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για την ταινία «Marty Supreme», ενώ η Τζέσι Μπάκλεϊ αναδείχθηκε καλύτερη ηθοποιός για το «Hamnet».

Ο Τζέικομπ Ελόρντι απέσπασε το βραβείο β’ ανδρικού ρόλου για το «Frankenstein» και η Έιμι Μάντιγκαν τιμήθηκε με το βραβείο β’ γυναικείου ρόλου για το «Weapons».

Στην τηλεόραση, το «Adolescence» κυριάρχησε στις κατηγορίες των limited series, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, ενώ οι Στίβεν Γκράχαμ και Έριν Ντόχερτι τιμήθηκαν για τις ερμηνείες τους, μαζί με τον Όουεν Κούπερ, με τη Σάρα Σνουκ να κερδίζει το βραβείο καλύτερης ηθοποιού μίνι σειράς για το «All Her Fault».

Το «Jimmy Kimmel Live!» αναδείχθηκε καλύτερο talk show της χρονιάς. Στις δραματικές σειρές, οι Νόα Γουάιλ και Κάθριν ΛαΝάσα κέρδισαν για το «The Pitt», ενώ ο Τράμελ Τίλμαν τιμήθηκε για το «Severance» και η Ρία Σίχορν για το «Pluribus».

Τιμοτέ Σαλαμέ: Κέρδισε τον ΝτιΚάπριο και τον Ίθαν Χοκ

Η βραδιά, ωστόσο, στιγματίστηκε –με την καλή έννοια– από τη στιγμή του Τιμοτέ Σαλαμέ. Ο 30χρονος ηθοποιός καθώς κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού στην 31η τελετή των Critics Choice Awards και, μπροστά σε εκατομμύρια θεατές, δήλωσε δημόσια την αγάπη του στη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ.

Παρότι το μεγάλο βραβείο της βραδιάς κατέληξε στο «One Battle After Another», ο Σαλαμέ ήταν από τα πρόσωπα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον.

Ο ηθοποιός επικράτησε ενός ιδιαίτερα ισχυρού ανταγωνισμού, αφήνοντας πίσω του τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, τον οποίο αντιμετώπισε ως υποψήφιο για το «One Battle After Another», τον Τζόελ Έτζερτον για το «Train Dreams», τον Ίθαν Χοκ για το «Blue Moon», τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για το «Sinners» και τον Βάγκνερ Μούρα για το «The Secret Agent».

Η βράβευσή του ήρθε για τον ρόλο του στο «Marty Supreme», ένα δράμα με θέμα το πινγκ πονγκ, που εκτυλίσσεται στη δεκαετία του 1950.

Η ταινία «Marty Supreme», που είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία και αξιοποίησε μια ιδιαίτερη viral καμπάνια του Γαλλοαμερικανού ηθοποιού, σε σκηνοθεσία του Τζος Σάφντι -γνωστού από το «Uncut Gems»- εξελίχθηκε σε ένα απρόσμενο παγκόσμιο hit.

Ο Σαλαμέ, σταρ του «Dune» και δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο οποίος πρόσφατα ενσάρκωσε τον Μπομπ Ντίλαν στο «A Complete Unknown», προπονήθηκε εντατικά στην επιτραπέζια αντισφαίριση για τις ανάγκες του ρόλου.

«Σε αγαπώ»

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αποδοχής του, ο Σαλαμέ φάνηκε εμφανώς συγκινημένος και νευρικός, παραδεχόμενος ότι ένιωθε άγχος, ενώ φρόντισε να αναφερθεί ξεχωριστά στους συνυποψήφιούς του.

Σε μια από τις πιο προσωπικές στιγμές της βραδιάς, απευθύνθηκε δημόσια στην Κάιλι Τζένερ, λέγοντας: «Ευχαριστώ τη σύντροφό μου των τελευταίων τριών ετών. Σε αγαπώ. Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα. Σ’ ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου».

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the #CriticsChoiceAwards: “Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn’t do this without you.” pic.twitter.com/jw38LVNOkl — Variety (@Variety) January 5, 2026



Η Τζένερ, σύμφωνα με όσα καταγράφηκαν στην αίθουσα, φαινόταν να έχει δάκρυα στα μάτια, κοιτούσε τον ηθοποιό με θαυμασμό από το κοινό και είπε: «Κι εγώ σε αγαπώ».

Νωρίτερα στην ομιλία του, ο Σαλαμέ αναφέρθηκε και στον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζος Σάφντι, λέγοντας: «Ευχαριστώ που έφτιαξες έναν ρόλο και μια ιστορία. Έφτιαξες μια ιστορία για έναν ατελή άνθρωπο με ένα οικείο όνειρο και δεν έκανες κήρυγμα στο κοινό για το τι είναι σωστό και τι λάθος», για να προσθέσει απευθυνόμενος στον Σάφντι: «Όλοι θα έπρεπε να λέμε τέτοιες ιστορίες. Οπότε, σε ευχαριστώ για αυτό το όνειρο».

Η λίστα των νικητών ανά κατηγορία

Κινηματογράφος

Καλύτερη ταινία: «One Battle After Another»

Καλύτερος σκηνοθέτης: Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another»

Καλύτερος ηθοποιός: Timothee Chalamet, «Marty Supreme»

Καλύτερη ηθοποιός: Jessie Buckley, «Hamnet»

Καλύτερος ηθοποιός σε β’ ρόλο: Jacob Elordi, «Frankenstein»

Καλύτερη ηθοποιός σε β’ ρόλο: Amy Madigan, «Weapons»

Καλύτερος νέος ηθοποιός: Miles Caton, «Sinners»

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο: Ryan Coogler, «Sinners»

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο: Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another»

Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων: «KPop Demon Hunters»

Καλύτερη ξενόγλωσση ταινία: «The Secret Agent»

Τηλεόραση