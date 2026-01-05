Έρευνα της MRB για την Realnews: Οι προτεραιότητες των πολιτών για τη νέα χρονιά

Mε την είσοδο στη νέα χρονιά, τα ευρήματα της MRB για λογαριασμό της Realnews σκιαγραφούν μια κοινωνία που κρατά ως σταθερό άξονα την οικονομία, αντιλαμβάνεται την ακρίβεια ως μείζον πρόβλημα αλλά παγκόσμιο και ζητά κυρίως αύξηση μισθών και ενίσχυση πραγματικού εισοδήματος. Η εικόνα αυτή προκύπτει καθαρά από τις προτεραιότητες που οι ίδιοι οι πολίτες ιεραρχούν, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η οπτική της κοινωνίας για το βασικό πολιτικό διακύβευμα που θα κρίνει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, το οποίο είναι και πάλι η οικονομία.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στην ερώτηση για τις τρεις βασικές μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της κυβέρνησης (1η αναφορά), η οικονομία παραμένει πρώτη, αλλά με εμφανή υποχώρηση σε σχέση με πέρυσι: από 55% τον Δεκέμβριο του 2024 σε 45,2% τον Δεκέμβριο του 2025. Δεύτερη παραμένει η ποιότητα ζωής/καθημερινότητα (υγεία, παιδεία, εγκληματικότητα κ.λπ.), με 23% φέτος έναντι 24,8% πέρυσι. Το πιο αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι η άνοδος των θεμάτων Δικαιοσύνης και λειτουργίας των θεσμών, τα οποία ανεβαίνουν από 9,1% (Δεκέμβριος 2024) σε 16% (Δεκέμβριος 2025), δείχνοντας ότι αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος ως «πρώτη σκέψη» για σημαντικό τμήμα των ερωτηθέντων. Παράλληλα, αυξάνονται και τα θέματα φυσικών καταστροφών/κλιματικής αλλαγής από 5,6% σε 7,1%, ενώ η άμυνα της χώρας εμφανίζεται υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι (6,4% από 3,6%).

Η ίδια έμφαση στο «πορτοφόλι» αποτυπώνεται και στο δίλημμα «μείωση ακρίβειας ή αύξηση εισοδημάτων/μισθών». Στο σύνολο, το 52,6% επιλέγει αύξηση εισοδημάτων/μισθών, έναντι του 43,9% που επιλέγει μείωση της ακρίβειας (Δ.Ξ./Δ.Α. 3,6%). Πρόκειται για εύρημα που δείχνει πως -στην ιεράρχηση των λύσεωνμεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας θεωρεί πιο αποτελεσματικό ή πιο «χειροπιαστό» το σκέλος της ενίσχυσης εισοδήματος, αναγνωρίζοντας την ακρίβεια ως παγκόσμιο και όχι απλώς εγχώριο ζήτημα. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η απάντηση «αύξηση εισοδημάτων» υπερτερεί οριζόντια ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης των ερωτηθέντων.

Στο ερώτημα για το βασικότερο πολιτικό διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, το οικονομικό αποτύπωμα είναι ακόμη πιο έντονο. Πρώτα έρχονται τα «οικονομικά των νοικοκυριών και το βιοτικό επίπεδο» με 50,2% και ακολουθεί η «οικονομία της χώρας» με 19,8%. Σε δεύτερο επίπεδο, αναδεικνύονται τα «θέματα Δικαιοσύνης» με 12,2%, ενώ χαμηλότερα καταγράφονται το κοινωνικό κράτος (6,5%) και ζητήματα όπως εθνικά θέματα και θεσμοί/δημοκρατία (από 3,8% έκαστο).

Τέλος, σε πιο στρατηγικό ορίζοντα, η «βασική επιλογή της χώρας έως το 2050» καταγράφει μετακίνηση σε σχέση με το καλοκαίρι του 2024. Τον Δεκέμβριο του 2025 το 45,3% επιλέγει «ενίσχυση εθνικού χαρακτήρα και ανεξαρτησίας στη διεθνή σκηνή», ενώ το 30,3% ζητά «πλήρη εναρμόνιση με Ε.Ε. και ΝΑΤΟ» και το 16,4% προκρίνει «εντελώς ανεξάρτητη πορεία» (Δ.Ξ./Δ.Α. 8%). Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, η πρώτη επιλογή μειώνεται (από 47,4%), ενώ η εναρμόνιση με Ε.Ε./ΝΑΤΟ αυξάνεται (από 26,6%).

Το συνολικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι διπλό: η οικονομία εξακολουθεί να οργανώνει την πολιτική ατζέντα, όμως παράλληλα το 68,2% των ερωτηθέντων καλεί την κυβέρνηση να αλλάξει και να αναθεωρήσει την πολιτική της, ενώ το 24,8% ζητά συνέχιση των μεταρρυθμίσεων με μεγαλύτερη ένταση.

Οι δείκτες της οργής, του φόβου και της ελπίδας για το μέλλον

Σε κατάσταση στασιμότητας και αναμονής φαίνεται να βρίσκονται οι προσδοκίες των πολιτών για το αν η ζωή τους θα βελτιωθεί ή θα χειροτερεύσει τη νέα χρονιά

Ο Ιούνιος του 2025 αποτελεί, με βάση τα ευρήματα της MRB, σημείο καμπής για πάρα πολλούς δείκτες. Οχι τυχαία, το χρονικό σημείο συμπίπτει με τη διαβίβαση στη Βουλή της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ξέσπασμα του σκανδάλου.

Στο ερώτημα για τις λέξεις που εκφράζουν περισσότερο τους Ελληνες για το παρόν και το μέλλον της χώρας, οι αρνητικές λέξεις είναι και πάλι πρώτες και με διαφορά. Η οργή φτάνει στο 47,9% από περίπου 44% τον Ιούνιο του 2025, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση. Δεύτερη λέξη ο φόβος, με μειωμένο ωστόσο ποσοστό σε σχέση με την περυσινή μέτρηση (42,9% από 49,4%). Τρίτη η λέξη απογοήτευση με 32,6%. Ακολουθεί η λέξη ελπίδα με 28,5%, η υπερηφάνεια με 12,1% και η σιγουριά με 10,6%. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα υψηλότερα ποσοστά για τις αρνητικές απαντήσεις καταγράφονται στην ηλικιακή ομάδα 45-54.

Η βελτίωση των επαγγελματικών και των οικονομικών με ποσοστό 36,4% είναι η ευχή (εξαιρείται αυτή της υγείας) με τις περισσότερες αναφορές στην ερώτηση «ποια ευχή κάνατε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς», ενώ ακολουθεί με 31,3% η μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον. Σε κατάσταση στασιμότητας και αναμονής φαίνεται να βρίσκονται οι προσδοκίες των πολιτών για το αν η ζωή τους θα βελτιωθεί ή θα χειροτερεύσει τη νέα χρονιά. Οι αποκλίσεις σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2024 είναι μικρές, με το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι η ζωή τους θα βελτιωθεί να αυξάνεται ελαφρά από το 22,5% στο 24,1% και το ποσοστό όσων πιστεύουν ότι η ζωή τους θα χειροτερεύσει να μειώνεται επίσης ελαφρά από το 30,5% στο 28,7%. Τέλος, το ποσοστό όσων θεωρούν ότι η ζωή τους θα μείνει σταθερή αυξάνεται από το 39,4% στο 42,4%. Η ίδια αίσθηση αποτυπώνεται και στο ερώτημα για το κατά πόσο οι πολίτες αισθάνονται ικανοί να διατηρήσουν την ποιότητα ζωής τους το 2026. Το 59,7% δηλώνει ότι δεν αισθάνεται αρκετά δυνατό να διατηρήσει το σημερινό επίπεδο ζωής, έναντι του 37,2% που απαντά θετικά, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διάχυτη ανασφάλεια για το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, οι δείκτες αισιοδοξίας παραμένουν χαμηλοί. Στο ερώτημα για το πώς πάνε γενικά τα πράγματα στη χώρα, μόλις το 13,1% απαντά ότι κινούνται σε θετική κατεύθυνση, ενώ το 66,9% εκφράζει αρνητική άποψη.

Τα πρόσωπα της χρονιάς και η αγωνία για τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας

Το 38,2% των ερωτηθέντων κρίνει θετικά την παρουσία της πρέσβεως των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ το 35,9% εκφράζει αρνητική άποψη

Τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα με διακριτή διαφορά αναδεικνύουν οι πολίτες ως το πρόσωπο της χρονιάς που πέρασε, αναγνωρίζοντάς τον ως τον βασικό πρωταγωνιστή των εξελίξεων του 2025. Την ίδια ώρα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της MRB για την πολιτική Τραμπ ειδικά μετά τις ενεργειακές συμφωνίες με τη Chevron, την παρουσία της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, για τον οποίο μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια συγκρούσεων η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας εμφανίζει σημάδια κόπωσης και ζητά τον άμεσο τερματισμό του ακόμα και με παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία. Πρόσωπο της χρονιάς για το 2025 αναδεικνύεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ποσοστό 18,7%, επιβεβαιώνοντας ότι η πολιτική επικαιρότητα κυριάρχησε στη δημόσια συζήτηση. Ακολουθεί η Μαρία Καρυστιανού με 8,3% και ο Αλέξης Τσίπρας με 8,2%. Για το 2026 οι πολίτες βλέπουν ως πρόσωπο που θα πρωταγωνιστήσει τον Αλ. Τσίπρα με 15,9%, ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 12,1% και η Μ. Καρυστιανού με 6,7%.

Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, η παρουσία της Κίμπερλι Αν Γκιλφόιλ ως πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα αξιολογείται με ανάμεικτο τρόπο. Το 38,2% των ερωτηθέντων την κρίνει θετικά, ενώ το 35,9% εκφράζει αρνητική άποψη. Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σε σχέση με την αποδοχή και τη θετική άποψη για την Κ. Γκιλφόιλ με φίλτρο την κομματική προέλευση. Ετσι, μεταξύ των ψηφοφόρων της Ν.Δ., οι θετικές απόψεις για την πρέσβη φτάνουν στο 63%, τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά βρίσκονται στους ψηφοφόρους του ΚΚΕ με 62,9% , όμως υπάρχει και ένα 24,4% που αξιολογεί θετικά την Κ. Γκιλφόιλ στην Αθήνα.

Ακόμη πιο σύνθετη είναι η εικόνα γύρω από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αρνητικές αξιολογήσεις για τον Αμερικανό Πρόεδρο χτύπησαν κόκκινο τον Ιούνιο. Ωστόσο, μετά τις ενεργειακές συμφωνίες του φθινοπώρου το κλίμα μετεστράφη σε μεγάλο βαθμό σε όλα τα πεδία. Το 39,9% θεωρεί ότι η πολιτική του θα έχει μακροπρόθεσμα αρνητικό αντίκτυπο στον κόσμο, έναντι του 30,2% που τη βλέπει θετικά, ενώ σημαντικό παραμένει και το ποσοστό αβεβαιότητας. Σημειώνεται ωστόσο ότι τον Ιούνιο τα ποσοστά ήταν 51,7% και 21,6% αντίστοιχα.

Στο ερώτημα πάντως για το πώς θα επηρεαστούν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις, οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν των αρνητικών. Συγκεκριμένα, το 27,4% (έναντι 26,4% πέρυσι) εκτιμά ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα βελτιωθούν κατά τη θητεία Τραμπ. Είναι πάντως εντυπωσιακό ότι πριν από έξι μήνες, τον Ιούνιο του 2025, το ίδιο ποσοστό είχε φτάσει στο 18,8%. Στον αντίποδα, το 20,4% θεωρεί ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα επιδεινωθούν. Εξι μήνες πριν το ποσοστό των αρνητικών απαντήσεων έφτανε στο 30,8%.

Στον αντίποδα, η μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας παραμένει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Το 69,1% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης ακόμα και με παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας, ενώ το 60,4% ανησυχεί πολύ ή αρκετά για το ενδεχόμενο επέκτασης του πολέμου σε χώρες του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, το 55,9% δηλώνει έντονο φόβο για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, στοιχείο που υπογραμμίζει τη διάχυτη ανασφάλεια σε διεθνές επίπεδο.

