e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως και τις 9 Ιανουαρίου

  • Από σήμερα έως και τις 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ειδικότερα, από τον e-ΕΦΚΑ στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα δοθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν καταβολές 25.000.000 ευρώ για επιδόματα ανεργίας, 600.000 ευρώ για άδεια μητρότητας και 11.000.000 ευρώ για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Από σήμερα έως και τις 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1.Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 8 και 9 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 9.000.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2.Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 600.000 ευρώ σε 100 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 11.000.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

