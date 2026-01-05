Πάνω από 30 Κουβανοί σκοτώθηκαν στην επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Συνολικά 32 υπήκοοι της Κούβας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, ιδίως στην πρωτεύουσα Καράκας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ανακοίνωσε την Κυριακή η Αβάνα.

«Εξαιτίας της εγκληματικής επίθεσης που διαπράχθηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ εναντίον της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, έχασαν τη ζωή τους 32 Κουβανοί κατά τη διάρκεια των μαχών», εξήγησε η κυβέρνηση του προέδρου της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, με ανακοίνωσή της που αναγνώστηκε στη δημόσια τηλεόραση.

Επρόκειτο για άνδρες της φρουράς του Μαδούρο.

Η Αβάνα πρόσθεσε πως κηρύσσεται διήμερο εθνικό πένθος σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, και αύριο, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, σε ένδειξη φόρου τιμής στους πεσόντες και ότι λεπτομέρειες για τις κηδείες των θυμάτων θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Στο ίδιο ζήτημα είχε αναφερθεί και ο Ντόναλντ Τραμπ στις δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Air Force One. «Ξέρετε, σκοτώθηκαν πολλοί Κουβανοί χθες [ενν. το Σάββατο], υπήρξαν δυστυχώς πολλοί νεκροί στην άλλη πλευρά».