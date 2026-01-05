Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026: Σκορπιέ, η συναισθηματική ειλικρίνεια ήταν πάντα το δυνατό σου χαρτί

Τι θα συμβεί σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (4/1/2026)

Κριός

Κριέ, έχεις μέσα σου μια έντονη ανάγκη να εκφραστείς. Μπορεί να το νιώθεις σαν διάθεση για δημιουργία ή σαν την ανάγκη να δείξεις ποιος είσαι χωρίς να απολογείσαι.

Προσπάθησε να μη μετράς την αξία σου μόνο με το πόσα κάνεις ή πόσο αποδοτικός είσαι. Με τη Σελήνη στον Λέοντα, η δημιουργικότητα σε γεμίζει ενέργεια. Όταν κάνεις κάτι απλά για τη χαρά του —χωρίς άγχος για το αποτέλεσμα— αποκτάς αυτοπεποίθηση από μέσα σου, όχι από τους άλλους.

Στις 5 Ιανουαρίου, μην κρύψεις τον ενθουσιασμό σου. Όταν δείχνεις τι νιώθεις και τι θέλεις, η ζωή ανταποκρίνεται.

Ταύρος

Ταύρε, νιώθεις την ανάγκη να βρίσκεσαι σε γνώριμα μέρη και κοντά σε ανθρώπους που σε κάνουν να αισθάνεσαι συναισθηματικά ασφαλής.

Σήμερα αφιέρωσε χρόνο σε ό,τι ή όποιον σου προσφέρει ηρεμία και σιγουριά. Όταν φροντίζεις τον εσωτερικό σου κόσμο, δυναμώνει το αίσθημα ότι ανήκεις κάπου και νιώθεις πιο σταθερός. Σήμερα η πραγματική σταθερότητα έρχεται μέσα από τη ζεστασιά και όχι μέσα από τον έλεγχο.

Δίδυμοι

Δίδυμε, τα λόγια έχουν περισσότερο βάρος και κρύβουν συναίσθημα από κάτω. Οι συζητήσεις μπορεί ξαφνικά να γίνουν πιο προσωπικές και να βγάλουν αλήθειες που δεν ήξερες ότι ήσουν έτοιμος να πεις.

Έχει δύναμη να μιλάς πιο αργά και πιο απλά, αφήνοντας την ειλικρίνεια να προηγείται της εξυπνάδας. Πες αυτό που πραγματικά νιώθεις, ακόμα κι αν σε κάνει να νιώθεις εκτεθειμένος. Όταν μιλάς από την καρδιά, η επικοινωνία γίνεται γέφυρα με τους άλλους και όχι επίδειξη.

Καρκίνος

Καρκίνε, έρχονται στην επιφάνεια θέματα αξίας και αυτοσεβασμού. Μπορεί να είσαι πιο ευαίσθητος σε θέματα χρημάτων ή σε ό,τι επενδύεις τον κόπο και την ενέργειά σου.

Αντί να ψάχνεις επιβεβαίωση απ’ έξω, γύρνα προς τα μέσα και αναρωτήσου πού έχεις υποτιμήσει τον εαυτό σου. Σήμερα αναγνωρίζεις την αξία σου ήρεμα αλλά σταθερά. Κράτα στο μυαλό σου —ή σημείωσε— τι είναι αυτό που προσφέρεις.

Λέων

Λέοντα, αυτή είναι μια μέρα που σε φέρνει έντονα σε επαφή με τον εαυτό σου. Με τη Σελήνη στο ζώδιό σου, τα συναισθήματα είναι πιο κοντά στην επιφάνεια και ζητούν να εκφραστούν ειλικρινά, όχι να καταπιεστούν ή να ελεγχθούν.

Καλείσαι να παρουσιαστείς όπως πραγματικά είσαι, χωρίς «φτιασίδια» ή ρόλους. Η αληθινή αυτοπεποίθηση έρχεται από την αυθεντικότητα — και το ξέρεις καλά. Θύμισε στον εαυτό σου ότι το να φαίνεσαι δεν είναι ρίσκο, ειδικά όταν αυτό είναι η φυσική σου κατάσταση.

Παρθένος

Παρθένε, υπάρχει κάτι ανείπωτο που κινείται μέσα σου τη Δευτέρα, ένα συναίσθημα ή διαίσθηση που δεν χρειάζεται ανάλυση. Είσαι στοχαστικός/ή και έχεις μεγαλύτερη επίγνωση των συναισθηματικών υποκείμενων ρευμάτων που συνήθως κρατάς μακριά.

Δεν χρειάζεται να διορθώσεις ό,τι προκύπτει. Απλώς παρατήρησέ το με θαυμασμό και περιέργεια. Η διαύγεια έρχεται αργότερα. Η Δευτέρα έχει να κάνει απλώς με το να επιτρέπεις.

Ζυγός

Ζυγέ, τη Δευτέρα ο κοινωνικός σου κόσμος γεμίζει νόημα. Σε ελκύουν άνθρωποι που δείχνουν αυτό που εξελίσσεσαι να γίνεις, όχι αυτό που ήσουν παλιά.

Υπάρχει ανάγκη για κοινή χαρά, δημιουργική συνεργασία ή συναισθηματική σύνδεση μέσα στις παρέες σου. Αναζήτησε χώρους όπου σε χαίρονται και σε εκτιμούν, όχι απλώς σε ανέχονται. Η κοινότητα σε θρέφει όταν αντικατοπτρίζει το μέλλον σου και δεν σε κρατά κολλημένο σε παλιές εκδοχές του εαυτού σου.

Σκορπιός

Σκορπιέ, σήμερα η έκθεση προς τα έξω μπορεί να σου φαίνεται πιο βαριά, αλλά και πιο ουσιαστική. Σήμερα συνειδητοποιείς έντονα την επιρροή σου, την εικόνα σου προς τους άλλους ή το συναισθηματικό βάρος που κουβαλά ο λόγος και η στάση σου.

Καθοδήγησε με αλήθεια, ακόμα κι αν αυτό σε κάνει να νιώθεις εκτεθειμένος. Όταν αφήνεις τον εαυτό σου να φανεί χωρίς άμυνες, κερδίζεις σεβασμό χωρίς να πιέζεις. Η συναισθηματική ειλικρίνεια ήταν πάντα το δυνατό σου χαρτί.

Τοξότης

Τοξότη, σήμερα το πνεύμα σου θέλει να ανοίξει φτερά και αναζητά έμπνευση και νόημα. Αν μείνεις κολλημένος σε ρουτίνες που δεν σε εκφράζουν πια, μπορεί να νιώσεις ανησυχία.

Τη Δευτέρα ακολούθησε την περιέργειά σου — μέσα από μάθηση, τέχνη, συζητήσεις ή τη φαντασία σου. Η εξέλιξη δεν χρειάζεται απαραίτητα ταξίδι, αλλά ανοιχτό μυαλό. Πήγαινε προς ό,τι ανάβει το μυαλό και την καρδιά σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, συναισθηματικές αλήθειες που έχεις αφήσει στην άκρη ή έχεις χωρίσει σε κομμάτια ζητούν αναγνώριση τη Δευτέρα. Με τη Σελήνη να μπαίνει στον όγδοο οίκο σου της οικειότητας και των κοινών πόρων στις 5 Ιανουαρίου, οι ευάλωτες συζητήσεις δεν πρέπει να βιαστούν.

Η δύναμη σήμερα προέρχεται από την πλήρη παρουσία σου, και η μεταμόρφωση ξεκινά με την ειλικρίνεια. Αντιμετώπισε ό,τι νιώθεις με θάρρος και δώσε χρόνο στις συζητήσεις που χρειάζονται βάθος.

Υδροχόος

Υδροχόε, τη Δευτέρα οι σχέσεις μπαίνουν στο επίκεντρο. Ζητούν ζεστασιά και αμοιβαία αναγνώριση. Θέλεις να σε βλέπουν πραγματικά —όχι να σε ιδανικοποιούν ή να σε παρεξηγούν— αλλά να σε αντιμετωπίζουν ολόκληρο.

Χαλάρωσε τις άμυνες και άφησε τις σχέσεις να βαθύνουν στις 5 Ιανουαρίου. Όταν συνδέεσαι συναισθηματικά και όχι μόνο με το μυαλό, οι δεσμοί γίνονται πιο ζωντανοί.

Ιχθύες

Ιχθύ, η καθημερινότητά σου ζητά περισσότερη καρδιά. Τα μικρά σου καθημερινά «τελετουργικά» —πώς εργάζεσαι, κινείσαι, τρως και φροντίζεις τον εαυτό σου— είναι στο επίκεντρο της Δευτέρας.

Υπάρχει ομορφιά στο να φροντίζεις τα απλά πράγματα με αφοσίωση. Στις 5 Ιανουαρίου, πρόσεξε πώς μπορείς να φέρεις ζεστασιά στις καθημερινές σου συνήθειες. Η ζωή γίνεται λιγότερο αγώνας για επιβίωση και περισσότερο ενεργή συμμετοχή.