«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Σταδιακή αποκατάσταση του Σύστηματος Εναέριας Κυκλοφορίας – Προβλήματα στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Πηγές της ΥΠΑ, επίσης, κάνουν λόγο για μερική αποκατάσταση, καθώς πλέον προσγειώνονται και απογειώνονται αεροπλάνα.

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των πτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία», αναφέρει σε ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Προβλήματα στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανιών, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις παρουσιάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά, επακόλουθο του προβλήματος που κεντρικά έχει παρουσιαστεί στις ραδιοσυχνότητες οι οποίες βοηθούν τον προγραμματισμό και την κίνηση των αεροσκαφών στο FIR Αθηνών.

Οι πτήσεις προς Αθήνα παρουσιάζουν καθυστέρηση, ακολουθώντας την αναστολή των πτήσεων όπως έχει εξαγγελθεί από την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία, προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν πραγματοποιούνται.

Στο αεροδρόμιο Βασιλεύς Πύρρος των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμα τι θα γίνει με την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.

Σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά τελικά δεν ταξίδεψαν λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες μέχρι στιγμής τριών πτήσεων, συγκεκριμένα δύο πτήσεων εσωτερικού και μίας πτήσης για το εξωτερικό.

Πάντως, όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκτέλεση των πτήσεών τους.