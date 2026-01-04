«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Σταδιακή αποκατάσταση του Σύστηματος Εναέριας Κυκλοφορίας – Προβλήματα στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Σύνοψη από το

  • Αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.
  • Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος, ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των πτήσεων, οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία.
  • Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις παρουσιάζονται στα αεροδρόμια Χανίων, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Κέρκυρας, με δεκάδες επιβάτες να παραμένουν σε στάση αναμονής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος

Αρχίζει η σταδιακή αποκατάσταση του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας με την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων, σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Πηγές της ΥΠΑ, επίσης, κάνουν λόγο για μερική αποκατάσταση, καθώς πλέον προσγειώνονται και απογειώνονται αεροπλάνα.

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ξεκίνησε την πραγματοποίηση κάποιων πτήσεων σύμφωνα με τις δυνατότητες του Συστήματος Εναέριας Κυκλοφορίας. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση των πτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αεροπορική σας εταιρεία», αναφέρει σε ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Προβλήματα στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Χανιών, Ιωαννίνων και Κέρκυρας

Προβλήματα σε αφίξεις και αναχωρήσεις παρουσιάζονται στο διεθνές αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά, επακόλουθο του προβλήματος που κεντρικά έχει παρουσιαστεί στις ραδιοσυχνότητες οι οποίες βοηθούν τον προγραμματισμό και την κίνηση των αεροσκαφών στο FIR Αθηνών.

Οι πτήσεις προς Αθήνα παρουσιάζουν καθυστέρηση, ακολουθώντας την αναστολή των πτήσεων όπως έχει εξαγγελθεί από την Αθήνα, σύμφωνα με την οποία, προσγειώσεις και απογειώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, δεν πραγματοποιούνται.

Στο αεροδρόμιο Βασιλεύς Πύρρος των Ιωαννίνων, η πρωινή πτήση από Αθήνα, η οποία αναμενόταν στις 11:30 δεν έχει φτάσει, καθώς το αεροπλάνο δεν απογειώθηκε από το Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Κωνσταντίνος Ευθυμίου, η πτήση δεν έχει ματαιωθεί, ενώ είναι άγνωστο ακόμα τι θα γίνει με την απογευματινή πτήση από Αθήνα προς Ιωάννινα.

Στην Κέρκυρα, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας η πρωινή πτήση από Αθήνα στις 8:15, ενώ άγνωστο παραμένει τι θα γίνει με τις 4 πτήσεις που αναμένονται από Αθήνα, αργά το μεσημέρι και το βράδυ.

Σε στάση αναμονής βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν από το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης», αλλά τελικά δεν ταξίδεψαν λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας.

Στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν «καθηλωθεί» επιβάτες μέχρι στιγμής τριών πτήσεων, συγκεκριμένα δύο πτήσεων εσωτερικού και μίας πτήσης για το εξωτερικό.

Πάντως, όλοι οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί και αναμένουν με υπομονή την αποκατάσταση του προβλήματος και την εκτέλεση των πτήσεών τους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα γίνει η πληρωμή μετά τις διορθωτικές δηλώσεις – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

ΔΥΠΑ: Έως αύριο οι αιτήσεις για 2.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ σε Δήμους – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:30 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αεροδρόμια: Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα μετά το «μπλακ άουτ» – «Υπό διερεύνηση το τεχνικό θέμα»

Eπανέρχεται σταδιακά η ομαλότητα στα αεροδρόμια μετά το «μπλακ άουτ» που προκλήθηκε στις 9:30 ...
15:13 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πάτρα: Επί 10 λεπτά έσπαγαν τα πάντα σε καφετέρια – Ο ιδιοκτήτης φέρεται να σχετίζεται με το νυχτερινό κέντρο που έγινε η φονική συμπλοκή

«Γυαλιά καρφιά» τα έκαναν άγνωστοι σε καφέ ιδιοκτησίας του ανθρώπου όπου φέρεται να έχει σχέση...
14:51 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Νεοφυτίδης

Πέθανε ο δημοσιογράφος, Ανδρέας Νεοφυτίδης. Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της...
14:27 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Πού υπάρχουν διακοπές κυκλοφορίας και εκτροπές στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας – Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση των δρόμων λόγω των κινητοποιήσεων των αγροτών, ενόψει της ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι