Αγρότες: Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – Ανεστίδης: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Σύνοψη από το

  • Ξεκίνησε στα Νέα Μάλγαρα η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, με αντιπροσωπείες από όλη τη χώρα να αποφασίζουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.
  • Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόταση για 48ωρο «μπλακ άουτ» μετά τα Φώτα, με το κλείσιμο Εθνικών Οδών, ενώ δεν αποκλείεται και η μαζική κάθοδος των αγροτών με τα τρακτέρ στην Αθήνα.
  • Ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης, έστειλε μήνυμα ενότητας, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια», ενώ στις αποφάσεις της σύσκεψης έχει στρέψει το βλέμμα της και η κυβέρνηση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες- κκινητοποιήσεις

Άρχισε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα ολόκληρης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

αγρότες- σύσκεψη- Μάλγαρα

Στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση για 48ωρο “μπλακ άουτ” μετά τα Φώτα, με το κλείσιμο Εθνικών Οδών αλλά και στρατηγικών παρακαμπτηρίων οδών και παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείεται και η μαζική κάθοδος των αγροτών με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Στις αποφάσεις της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης έχει στρέψει το βλέμμα της και η κυβέρνηση.

αγρότες- σύσκεψη- Μάλγαρα

Ανεστίδης: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Στην εισήγησή του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης έστειλε μήνυμα ενότητας.

«Μας κατηγορούν γιατί δεν πάμε σε διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια. Φτάσαμε στο peak των κινητοποιήσεων τόνισε, σύμφωνα με το thesspost.gr.

«Ένα θα παρακαλέσω, σήμερα θα βγει από εδώ ενωτικό το κλίμα με σημαία τη Mercosur. Τα αιτήματα τα έχουν όλα. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους, ας δουν τι μπορούν να κάνουν», ενώ κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο του ΔΕ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, Αθανάσιο Σαρόπουλο για να ενημερώσει τους αγρότες για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χοληστερίνη: Πώς να τη μειώσετε έως και 30% χωρίς στατίνες

Απώλεια βάρους: Πώς να χάσετε εύκολα κιλά, χωρίς fad diets

Μετρό Θεσσαλονίκης: Τροποποιείται από αύριο το πρόγραμμα των δρομολογίων

Λαϊκές αγορές σε επ’ αόριστον απεργία από την ερχόμενη Τετάρτη – Εξετάζεται και αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:21 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΟΤΕ για το θέμα με τις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο...
13:04 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας οι αγρότες: Έκλεισαν την Εθνική Οδό – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσ...
12:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αίγιο: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναφορικά με 35χρονο που βρισκόταν ταμπουρωμένος στο σπίτι του σ...
12:44 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

«Μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: Πραγματοποιείται μόνο μέρος των πτήσεων – Τι αναφέρουν υπουργείο Μεταφορών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αναστέλλονται οι πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι