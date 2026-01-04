Αγρότες: Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – Ανεστίδης: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Άρχισε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Στη συνάντηση συμμετέχουν αντιπροσωπείες αγροτών από τα μπλόκα ολόκληρης της χώρας, συνεταιρισμούς και αγροτικούς συλλόγους, προκειμένου να αποφασίσουν για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η πρόταση για 48ωρο “μπλακ άουτ” μετά τα Φώτα, με το κλείσιμο Εθνικών Οδών αλλά και στρατηγικών παρακαμπτηρίων οδών και παραδρόμων, ενώ δεν αποκλείεται και η μαζική κάθοδος των αγροτών με τα τρακτέρ στην Αθήνα.

Στις αποφάσεις της σημερινής πανελλαδικής σύσκεψης έχει στρέψει το βλέμμα της και η κυβέρνηση.

Ανεστίδης: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Στην εισήγησή του, ο επικεφαλής του μπλόκου των Μαλγάρων και μέλος της Πανελλήνιας Επιτροπής Μπλόκων, Κώστας Ανεστίδης έστειλε μήνυμα ενότητας.

«Μας κατηγορούν γιατί δεν πάμε σε διάλογο. Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια. Φτάσαμε στο peak των κινητοποιήσεων τόνισε, σύμφωνα με το thesspost.gr.

«Ένα θα παρακαλέσω, σήμερα θα βγει από εδώ ενωτικό το κλίμα με σημαία τη Mercosur. Τα αιτήματα τα έχουν όλα. Ας ανοίξουν τα αυτιά τους, ας δουν τι μπορούν να κάνουν», ενώ κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο του ΔΕ Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, Αθανάσιο Σαρόπουλο για να ενημερώσει τους αγρότες για τις επιπτώσεις της συμφωνίας Mercosur.