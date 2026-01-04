ΟΤΕ για το θέμα με τις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού

  Ο Όμιλος ΟΤΕ τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι «ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» αναφορικά με το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες των αεροδρομίων.
  Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.
  Ο ΟΤΕ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία «για να βοηθήσει στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».
«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Όμιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».

