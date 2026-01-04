ΟΤΕ για το θέμα με τις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Όμιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».