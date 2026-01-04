«Μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: Πραγματοποιείται μόνο μέρος των πτήσεων – Τι αναφέρουν υπουργείο Μεταφορών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αναστέλλονται οι πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρουσιαστεί στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας. Το πρόβλημα με τις ραδιοσυχνότητες έχει προκαλέσει “μπλακ άουτ” στις πτήσεις σε πολλά αεροδρόμια.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «λόγω τεχνικού θέματος στο σύστημα Εναέριας Κυκλοφορίας, όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις από και προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών αναστέλλονται προσωρινά».

Το πρόβλημα, σύμφωνα με πηγές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκε λίγο πριν από τις 10.00 το πρωί με αποτέλεσμα να είναι καθηλωμένα στο έδαφος τα αεροσκάφη τόσο στο «Ελ. Βενιζέλος» όσο και σε άλλα αεροδρόμια της χώρας, καθιστώντας αδύνατες τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις.

Από το υπουργείο Μεταφορών τονίζουν, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως κάποιες συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο διερευνάται μαζί με αρμόδιους εξωτερικούς φορείς. «Προκειμένου για την απόλυτη διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων, εξυπηρετείται μόνο μέρος των υπερπτήσεων, και έχουν τεθεί περιορισμοί στα ελληνικά αεροδρόμια» αναφέρουν ενώ έχει ήδη εκδοθεί σχετικό ΝΟΤΑΜ. Το θέμα τελεί υπό διερεύνηση και αναμένεται να υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση του Ομίλου ΟΤΕ

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Όμιλος ΟΤΕ με αφορμή το πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων.

Σε ανακοίνωση του ο Όμιλος ΟΤΕ αναφέρει: «Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».