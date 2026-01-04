Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια: Δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα έγκειται στις επικοινωνίες των Πύργων Ελέγχου με τους πιλότους και γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος. Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).