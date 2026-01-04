Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια: Δεν πραγματοποιούνται απογειώσεις και προσγειώσεις λόγω τεχνικού προβλήματος

Σύνοψη από το

  • Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων.
  • Από νωρίς το πρωί της Κυριακής (04.01.2026) έχουν περιοριστεί τα δρομολόγια και έχει κλείσει το FIR Αθηνών, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.
  • Το πρόβλημα έγκειται στις επικοινωνίες των Πύργων Ελέγχου με τους πιλότους και γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης. Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Εύη Κατσώλη

κοινωνία

αεροδρόμιο - Ελευθέριος Βενιζέλος

Σοβαρά προβλήματα σε όλα τα ελληνικά αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος που προέκυψε στο σύστημα ραδιοσυχνοτήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζήτημα παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί λόγω προβλημάτων στις συχνότητες του Κέντρου Ελέγχου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στις εγκαταστάσεις στη Διεύθυνση Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας στο Ελληνικό που διαχειρίζεται την εναέρια κυκλοφορία στις αντίστοιχες περιοχές ευθύνης της.

Μέχρι στιγμής εξυπηρετούνται μόνο οι πτήσεις που είναι ήδη στον αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα έγκειται στις επικοινωνίες των Πύργων Ελέγχου με τους πιλότους και γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του συστήματος. Αναμένεται και επίσημη ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

 

12:15 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

