Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν 16 θύματα και οι σοροί παραδόθηκαν στις οικογένειές τους

Σύνοψη από το

  • Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ της Ελβετίας, 16 νέες σοροί έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένου ενός 39χρονου Γάλλου.
  • Αυτή την ώρα, γίνεται λειτουργία για τα θύματα της τρομερής πυρκαγιάς στο Κραν-Μοντανά.
  • Έπειτα από τρεις ημέρες αναζήτησης, η Λετίσια ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου της, Άρθουρ. «Ο Άρθουρ μας πήγε για πάρτι στον παράδεισο», έγραψε.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ελβετία Κραν Μοντανά
Φωτογραφία: AFP

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ της Ελβετίας, 16 νέες σοροί έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένου ενός 39χρονου Γάλλου.

Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ταυτοποιημένων νεκρών σε 24. Μεταξύ των θυμάτων είναι Ελβετοί πολίτες ηλικίας μεταξύ 14 και 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας Ιταλός υπήκοος Εμιράτων, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος και ένας Τούρκος.

Αυτή την ώρα, γίνεται λειτουργία για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν-Μοντανά.

Έπειτα από τρεις ημέρες αναζήτησης, η Λετίσια ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου της, Άρθουρ. «Ο Άρθουρ μας πήγε για πάρτι στον παράδεισο», έγραψε. 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έλλειψη μαγνησίου: Μάτια που τρεμοπαίζουν και άλλα 3 σημάδια

Η Όπρα Γουίνφρεϊ πιο αδύνατη από ποτέ μιλά για τον αγώνα της με την παχυσαρκία: «Δεν φοβάμαι πια το φαγητό»

Euronext Athens: Τα 10+1 ρεκόρ του 2025 – Οι αποδόσεις των μετοχών

Έρχονται αυξήσεις μισθών το 2026 απο κλαδικές συμβάσεις και κατώτατο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
10:45 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας: Τεράστια αποθέματα αλλά ελάχιστη παραγωγή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των τεράστιων α...
09:39 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: «Η έξοδος κινδύνου ήταν πάντα κλειδωμένη» ισχυρίζεται μπάρμαν εν μέσω έρευνας για τη θανατηφόρα φωτιά στο μπαρ «Le Constellation»

Ποινική έρευνα ξεκίνησε χθες εναντίον των Γάλλων ιδιοκτητών του μπαρ «Le Constellation» στο Κρ...
09:14 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο έφυγε, όμως δεν είναι σαφές ποιος κυβερνά τη χώρα

Η σύλληψη από τις ΗΠΑ του ηγέτη της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο -η οποία εγκωμιάσθηκε από τον ...
08:55 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Κίνα: Οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως τον Μαδούρο

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να απελευθερώσουν αμέσως ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι