Ελβετία: Ταυτοποιήθηκαν 16 θύματα και οι σοροί παραδόθηκαν στις οικογένειές τους

Σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλέ της Ελβετίας, 16 νέες σοροί έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένου ενός 39χρονου Γάλλου.

Αυτό ανεβάζει τον συνολικό αριθμό των ταυτοποιημένων νεκρών σε 24. Μεταξύ των θυμάτων είναι Ελβετοί πολίτες ηλικίας μεταξύ 14 και 31 ετών, δύο 16χρονοι Ιταλοί, ένας Ιταλός υπήκοος Εμιράτων, ένας Ρουμάνος, ένας Γάλλος και ένας Τούρκος.

Αυτή την ώρα, γίνεται λειτουργία για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Κραν-Μοντανά.

Έπειτα από τρεις ημέρες αναζήτησης, η Λετίσια ανακοίνωσε τον θάνατο του γιου της, Άρθουρ. «Ο Άρθουρ μας πήγε για πάρτι στον παράδεισο», έγραψε.