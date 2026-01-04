Γιατί οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για το πετρέλαιο της Βενεζουέλας: Τεράστια αποθέματα αλλά ελάχιστη παραγωγή

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν τον έλεγχο των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της Βενεζουέλας και θα προσλάβουν αμερικανικές εταιρείες για να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια για την ανακαίνιση της κατεστραμμένης πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας.

Η Βενεζουέλα διαθέτει ένα τεράστιο απόθεμα αργού πετρελαίου αξίας 303 δισεκατομμυρίων βαρελιών – περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA).

Μια αναδιάρθρωση υπό την ηγεσία των ΗΠΑ θα μπορούσε τελικά να καταστήσει τη Βενεζουέλα πολύ μεγαλύτερο προμηθευτή πετρελαίου και θα μπορούσε να δημιουργήσει ευκαιρίες για τις δυτικές πετρελαϊκές εταιρείες και να χρησιμεύσει ως νέα πηγή παραγωγής. Θα μπορούσε επίσης να διατηρήσει υπό έλεγχο τις ευρύτερες τιμές, αν και οι χαμηλότερες τιμές θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν ορισμένες αμερικανικές εταιρείες από την παραγωγή πετρελαίου.

Το είδος του πετρελαίου στο οποίο βασίζεται η Βενεζουέλα — βαρύ, όξινο αργό πετρέλαιο — απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και υψηλό επίπεδο τεχνικής ικανότητας για την επεξεργασία του.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, έχουν ελαφρύ, γλυκό αργό πετρέλαιο, το οποίο είναι καλό για την παραγωγή βενζίνης, αλλά όχι για πολλά άλλα. Το βαρύ, όξινο αργό πετρέλαιο, όπως το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, είναι κρίσιμο για ορισμένα προϊόντα που παράγονται κατά τη διαδικασία διύλισης, όπως το ντίζελ, η άσφαλτος και τα καύσιμα για εργοστάσια και άλλο βαρύ εξοπλισμό.

Ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας

Η απελευθέρωση του πετρελαίου της Βενεζουέλας θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες: η Βενεζουέλα βρίσκεται κοντά και το πετρέλαιό της είναι σχετικά φθηνό.

Η Βενεζουέλα φιλοξενεί τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου στη Γη, αλλά οι δυνατότητές της υπερτερούν κατά πολύ της πραγματικής της παραγωγής: Η Βενεζουέλα παράγει μόνο περίπου 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου την ημέρα – περίπου το 0,8% της παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου.

Αυτό είναι λιγότερο από το μισό από αυτό που παρήγαγε πριν ο Μαδούρο αναλάβει τον έλεγχο της χώρας το 2013 και λιγότερο από το ένα τρίτο των 3,5 εκατομμυρίων βαρελιών που αντλούσε πριν αναλάβει το σοσιαλιστικό καθεστώς.

Οι διεθνείς κυρώσεις κατά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η βαθιά οικονομική κρίση συνέβαλαν στην παρακμή της πετρελαϊκής βιομηχανίας της χώρας — αλλά το ίδιο συνέβαλε και η έλλειψη επενδύσεων και συντήρησης, σύμφωνα με την ΕΙΑ.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν τεθεί υπό έλεγχο φέτος λόγω φόβων για υπερπροσφορά. Ο ΟΠΕΚ έχει αυξήσει την παραγωγή, αλλά η ζήτηση έχει μειωθεί λίγο, καθώς η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να παλεύει με τον πληθωρισμό και την προσιτότητα μετά το σοκ τιμών μετά την πανδημία.

Δεν είναι σαφές πώς θα επηρεαστούν οι τιμές της ενέργειας από την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της συμβουλευτικής εταιρείας Rapidan Energy Group με έδρα την Ουάσινγκτον, δήλωσε στο CNN ότι πιστεύει ότι ο αντίκτυπος στις τιμές θα είναι «μέτριος», αλλά δεν αναμένει μεγάλο αντίκτυπο «εκτός αν δούμε σημάδια εκτεταμένης κοινωνικής αναταραχής και τα πράγματα φαίνονται άστατα. Πιθανότερο αν αυτό φαίνεται «σταθερό».

«Η Βενεζουέλα μπορεί να είναι μια τεράστια υπόθεση, αλλά όχι για 5 έως 10 χρόνια», είπε.

Οι αγορές πετρελαίου ανοίγουν την Κυριακή το βράδυ. Οι τιμές θα εξαρτηθούν από το αν ο Τραμπ «μπορεί να υλοποιήσει την ανάκαμψη» του πετρελαϊκού τομέα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την Χέλιμα Κροφτ, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής εμπορευμάτων στην RBC Capital Markets.