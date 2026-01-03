Τραμπ: Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν προσωρινά τη «διοίκηση» της Βενεζουέλας – Ανακοίνωσε πετρελαϊκές επενδύσεις και «δεύτερη επίθεση» εάν χρειαστεί

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις ΗΠΑ ανοίγουν ένα νέο κεφάλαιο για τη χώρα, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώνει, από το Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, ότι η Ουάσινγκτον θα έχει προσωρινή εποπτεία της χώρας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα «διοικούν» τη Βενεζουέλα «μέχρι την στιγμή που θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση».

Ο Τραμπ δεν έδωσε λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς οι ΗΠΑ θα εποπτεύσουν τη χώρα ή για πόσο διάστημα, ούτε έγινε σαφές εάν αυτό θα περιλαμβάνει κατοχική στρατιωτική δύναμη ή την εγκατάσταση μιας κυβερνήσεως υπάκουης στην Ουάσινγκτον, σημειώνουν οι New York Times.

Ωστόσο, ο Τραμπ μίλησε εκτενώς για την εμπλοκή αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών στην ανασυγκρότηση της ενεργειακής υποδομής της χώρας και, προφανώς, για την ανάκτηση των δικαιωμάτων που κατείχαν κάποτε στις τεράστιες πετρελαϊκές εκμεταλλεύσεις της Βενεζουέλας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Μαδούρο, ο οποίος ηγείτο της χώρας από το 2013, και η σύζυγός του μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών. Το πρόσφατα κατηγορητήριο κατά του Μαδούρο και της συζύγου του είναι παρόμοιο με εκείνο που είχε ασκηθεί εναντίον του ηγέτη της Βενεζουέλας το 2020.

«Εξαιρετική στρατιωτική επιχείρηση»

«Σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του, απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους. «Αυτό είναι πολύ σημαντικό, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ».

«Χθες αργά το βράδυ και νωρίς σήμερα το πρωί, υπό τις διαταγές μου, οι Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διεξήγαγαν μια εξαιρετική στρατιωτική επιχείρηση στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, επιδεικνύοντας την συντριπτική δύναμη του αμερικανικού στρατού», δήλωσε ο Τραμπ.

«Χρησιμοποιήθηκαν αεροπορικά, χερσαία και ναυτικά μέσα για να εξαπολυθεί μια θεαματική επίθεση. Ήταν μια επίθεση που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εντυπωσιακές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις της αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης και ικανότητας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις της Βενεζουέλας αχρηστεύτηκαν. Οι άνδρες και οι γυναίκες του στρατού μας, σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου, συνέλαβαν με επιτυχία τον Μαδούρο κατά τη διάρκεια της νύχτας».

«Ήταν σκοτεινά. Τα φώτα του Καράκας ήταν σε μεγάλο βαθμό σβηστά», είπε ο Τραμπ. «Ήταν σκοτεινά και επικίνδυνα». Είπε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα δικαστούν τώρα στις ΗΠΑ.

«Ο Μαδούρο και η σύζυγός του θα αντιμετωπίσουν σύντομα την πλήρη δύναμη της αμερικανικής δικαιοσύνης και θα δικαστούν σε αμερικανικό έδαφος», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πλοίο και τελικά θα καταλήξουν στη Νέα Υόρκη».

«Δεν σκοτώθηκε ούτε ένας Αμερικανός στρατιώτης και δεν χάθηκε ούτε ένα κομμάτι αμερικανικού εξοπλισμού», δήλωσε. «Είχαμε πολλά ελικόπτερα, πολλά αεροπλάνα, πολλούς, πολλούς ανθρώπους που συμμετείχαν σε αυτόν τη μάχη», συμπλήρωσε.

Οι ΗΠΑ έτοιμες για δεύτερη επίθεση εάν χρειαστεί

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να πραγματοποιήσουν μια δεύτερη και πολύ μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί».

Οι ένοπλες δυνάμεις υποθέτουν ότι θα χρειαστεί μια δεύτερη επίθεση, πρόσθεσε, αλλά είπε ότι η πρώτη επίθεση «ήταν τόσο επιτυχημένη, που πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να κάνουμε δεύτερη».

«Αλλά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε μια δεύτερη επίθεση, μια πολύ μεγαλύτερη επίθεση, στην πραγματικότητα», είπε.

«Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα»

«Θέλουμε ειρήνη, ελευθερία και δικαιοσύνη για τον υπέροχο λαό της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένων και πολλών Βενεζουελάνων που ζουν σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Είναι η πατρίδα τους», συνέχισε.

«Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να αναλάβει την εξουσία στη Βενεζουέλα κάποιος που δεν έχει κατά νου το καλό του βενεζουελάνικου λαού. Το έχουμε ζήσει αυτό για δεκαετίες. Δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί ξανά».

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν να εμπλακούν» στη διοίκηση της Βενεζουέλας, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ωστόσο τόνισε πως «δεν θα αφήσουμε κάποιον άλλο να αναλάβει, και να έχουμε την ίδια κατάσταση που είχαμε τα τελευταία πολλά χρόνια».

«Επομένως, θα διοικήσουμε τη χώρα μέχρι να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε μια ασφαλή, ορθή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες

«Θα ζητήσουμε από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών, τις μεγαλύτερες στον κόσμο, να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια, να επισκευάσουν τις κατεστραμμένες υποδομές, τις πετρελαϊκές υποδομές, και να αρχίσουν να αποφέρουν κέρδη στη χώρα», τόνισε, σχετικά με την «εμπλοκή» των ΗΠΑ στα πετρέλαια της Βενεζουέλας, την οποία είχα προαναγγείλει νωρίτερα σε δηλώσεις του στο Fox News.

«Όπως όλοι γνωρίζουν, η πετρελαϊκή βιομηχανία στη Βενεζουέλα είναι σε ύφεση, σε πλήρη ύφεση εδώ και πολύ καιρό. Αντλούσαν σχεδόν τίποτα σε σύγκριση με το τι θα μπορούσαν να αντλούν», είπε.

Επανέλαβε επίσης τους ισχυρισμούς του ότι η Βενεζουέλα «έκλεψε» το πετρέλαιο των ΗΠΑ, καθώς, όπως είπε, οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχτισαν την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας.

Κατηγορίες κατά του Μαδούρο

Ο Τραμπ, έχοντας κατά νου τους υποστηρικτές του κινήματος MAGA που έχουν πιέσει για μεγαλύτερη εστίαση στα εσωτερικά ζητήματα, εξήρε τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις για τον ρόλο τους στην ενίσχυση της επιβολής του νόμου σε αμερικανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Ουάσιγκτον και του Μέμφις.

Συνέδεσε τις επιθέσεις της Βενεζουέλας, ισχυριζόμενος -χωρίς αποδείξεις- ότι η συμμορία Tren de Aragua ήταν ενεργή σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση Μαδούρο, χωρίς αποδείξεις, ότι φιλοξενεί «ξένους εχθρούς» στην περιοχή και αποκτά «επιθετικά όπλα που θα μπορούσαν να μας απειλήσουν».

«Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε τρομοκράτες και εγκληματίες να δρουν ατιμώρητα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση πρέπει να χρησιμεύσει ως προειδοποίηση σε όποιον απειλεί την αμερικανική κυριαρχία ή θέτει σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Νικολάς Μαδούρο, είπε: «Δεν θα είναι ποτέ ξανά σε θέση να απειλήσει έναν Αμερικανό πολίτη ή οποιονδήποτε από τη Βενεζουέλα».

«Δεν θα υπάρχουν πλέον απειλές».

Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η κυβέρνηση του Μαδούρο «άδειασε τις φυλακές της, έστειλε τα χειρότερα και πιο βίαια τέρατά της στις Ηνωμένες Πολιτείες για να κλέψουν αμερικανικές ζωές».

«Ήταν έμποροι ναρκωτικών. Ήταν βαρόνοι των ναρκωτικών. Έστειλαν όλους τους κακούς στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι πια», λέει ο Τραμπ.

Η κυριαρχία των ΗΠΑ στο Δυτικό Ημισφαίριο

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε αυτά που ισχυρίζεται ότι είναι τα ιδεολογικά θεμέλια της στρατιωτικής επιχείρησης στη Βενεζουέλα: «Όλες αυτές οι ενέργειες συνιστούσαν κατάφωρη παραβίαση των βασικών αρχών της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής που χρονολογούνται από περισσότερο από δύο αιώνες… από την εποχή του Δόγματος Μονρόε».

«Το είχαμε ξεχάσει κάπως. Ήταν πολύ σημαντικό, αλλά το ξεχάσαμε», σχολίασε.

«Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας, η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ ξανά. Επαναβεβαιώνουμε την αμερικανική δύναμη με πολύ ισχυρό τρόπο στην περιοχή μας», είπε.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ολοκλήρωσε την ομιλία του με τα ακόλουθα λόγια: «Ο δικτάτορας και τρομοκράτης Μαδούρο έφυγε επιτέλους και ο λαός της Βενεζουέλας είναι ελεύθερος. Είναι και πάλι ελεύθεροι. Πέρασε πολύς καιρός για αυτούς, αλλά είναι ελεύθεροι».

«Η Αμερική είναι μια ασφαλέστερη χώρα σήμερα το πρωί… και το Δυτικό Ημισφαίριο είναι τώρα ένα πολύ ασφαλέστερο μέρος για να ζει κανείς».