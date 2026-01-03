Τραμπ: Αμερικανικά στρατεύματα στη Βενεζουέλα για την ασφάλεια του πετρελαίου

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ διευκρίνισε ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα θα συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την εκμετάλλευση του πετρελαίου, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα διασφαλίσουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, με τα έσοδα να κατευθύνονται σε αποζημιώσεις για τους πολίτες της Βενεζουέλας και των ΗΠΑ.
  • Νωρίτερα, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, δηλώνοντας «Δεν φοβόμαστε τα στρατεύματα στο έδαφος», ενώ συνέδεσε την παρουσία με την άντληση «τεράστιου πλούτου».
Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Αμερικανικά στρατεύματα στη Βενεζουέλα για την ασφάλεια του πετρελαίου
Φωτογραφία: Reuters

Διευκρινίσεις για τον ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποσαφηνίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα θα συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την εκμετάλλευση του πετρελαίου, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και την ανάληψη προσωρινού ελέγχου από την Ουάσινγκτον.

LIVE – Βενεζουέλα: «Ο μόνος Πρόεδρος είναι ο Μαδούρο» είπε η Ροντρίγκεζ, στρατεύματα για το πετρέλαιο ανακοίνωσε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στο έδαφος της Βενεζουέλας με σκοπό τη διασφάλιση των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα θα κατευθυνθούν τόσο στην αποζημίωση των πολιτών της Βενεζουέλας όσο και των ΗΠΑ για τις ζημιές που, όπως είπε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Φλόριντα, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν φοβόμαστε τα στρατεύματα στο έδαφος».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN, εάν οραματίζεται την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας την ώρα που οι ΗΠΑ ουσιαστικά θα διοικούν τη χώρα σε μια μεταβατική περίοδο, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, όχι, θα έχουμε παρουσία στη Βενεζουέλα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο».

Παράλληλα, υποβάθμισε τον αριθμό των στρατιωτών που θα απαιτηθούν. «Στέλνουμε την τεχνογνωσία μας, οπότε μπορεί να χρειαστεί κάτι, όχι πολύ», είπε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε άμεσα την παρουσία αυτή με την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της χώρας, δηλώνοντας: «Θα αντλήσουμε έναν τεράστιο πλούτο από το έδαφος, και αυτός ο πλούτος θα πάει στον λαό της Βενεζουέλας και στους ανθρώπους εκτός Βενεζουέλας που παλαιότερα βρίσκονταν στη Βενεζουέλα. Και θα πάει επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τη μορφή αποζημίωσης για τις ζημιές που μας προκάλεσε αυτή η χώρα».

22:30 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ισπανία: Η Μαδρίτη δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, δηλώνει ο Σάντσεθ

Η Ισπανία δεν θα αναγνωρίσει την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που παραβιάζει το διεθνές δίκ...
22:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος και είναι ο Νικολάς Μαδούρο – Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει αποικία

Νέες σκληρές δηλώσεις από το Καράκας ήρθαν μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου...
22:08 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Μαμντάνι: «Πράξη πολέμου» η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα – «Απροκάλυπτη προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος»

Καθώς ο Νικολάς Μαδούρο μεταφέρεται στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη, ο δήμαρχος τη...
21:48 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα και Κολομβία: Ζητούν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας για την «αμερικανική στρατιωτική επίθεση»

Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν επισήμως η Βενεζουέλα κ...
