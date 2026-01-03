Τραμπ: Αμερικανικά στρατεύματα στη Βενεζουέλα για την ασφάλεια του πετρελαίου

Διευκρινίσεις για τον ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποσαφηνίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα θα συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και την εκμετάλλευση του πετρελαίου, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και την ανάληψη προσωρινού ελέγχου από την Ουάσινγκτον.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στο έδαφος της Βενεζουέλας με σκοπό τη διασφάλιση των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα θα κατευθυνθούν τόσο στην αποζημίωση των πολιτών της Βενεζουέλας όσο και των ΗΠΑ για τις ζημιές που, όπως είπε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Νικολάς Μαδούρο.

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Φλόριντα, ο Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν φοβόμαστε τα στρατεύματα στο έδαφος».

Ερωτηθείς από δημοσιογράφο του CNN, εάν οραματίζεται την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας την ώρα που οι ΗΠΑ ουσιαστικά θα διοικούν τη χώρα σε μια μεταβατική περίοδο, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, όχι, θα έχουμε παρουσία στη Βενεζουέλα σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο».

Παράλληλα, υποβάθμισε τον αριθμό των στρατιωτών που θα απαιτηθούν. «Στέλνουμε την τεχνογνωσία μας, οπότε μπορεί να χρειαστεί κάτι, όχι πολύ», είπε.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος συνέδεσε άμεσα την παρουσία αυτή με την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της χώρας, δηλώνοντας: «Θα αντλήσουμε έναν τεράστιο πλούτο από το έδαφος, και αυτός ο πλούτος θα πάει στον λαό της Βενεζουέλας και στους ανθρώπους εκτός Βενεζουέλας που παλαιότερα βρίσκονταν στη Βενεζουέλα. Και θα πάει επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τη μορφή αποζημίωσης για τις ζημιές που μας προκάλεσε αυτή η χώρα».