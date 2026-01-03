Ολυμπιακός: Κέρδισε 3-0 τον ΟΦΗ και πήρε το Super Cup – Δείτε τα γκολ του αγώνα

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup Ελλάδας, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση και συμπληρώνοντας το εγχώριο “τρεμπλ”.
  • Τα γκολ για τους «ερυθρόλευκους» πέτυχαν οι Ταρέμι (96΄), Καλογερόπουλος (107΄) και Γιαζίτσι (113΄), σε έναν τελικό που αναβίωσε μετά από 19 χρόνια.
  • Πρωταγωνιστής για τον Ολυμπιακό αναδείχθηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος με απίστευτα αντανακλαστικά απέτρεψε τουλάχιστον δύο καθαρές ευκαιρίες του ΟΦΗ.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός
Φωτογραφία: Intime

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο του πλανήτη για το 2026, καθώς πήρε το Super Cup Ελλάδας.

Οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 3-0 τον ΟΦΗ στην παράταση συμπληρώνοντας το εγχώριο “τρεμπλ” καθώς είχε προηγηθεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος και του κυπέλλου.

Ο τελικός του θεσμού που αναβίωσε μετά από 19 χρόνια, έγινε στο Παγκρήτιο Στάδιο και τα γκολ πέτυχαν ο Ταρέμι στο 96΄, ο Καλογερόπουλος στο 107΄ και ο Γιαζίτσι στο 113΄.

Πολύ πιο «διαβασμένος», αλλά και ρεαλιστής σε σχέση με τον τελικό κυπέλλου εμφανίστηκε ο ΟΦΗ. Οι Κρητικοί απορρόφησαν την πίεση του Ολυμπιακού με κλειστή άμυνα και μικρές αποστάσεις στις γραμμές και είχαν εμφανή στόχο να «χτυπήσουν» στις αντεπιθέσεις.

Το σχέδιο εκτελέστηκε… σχεδόν άψογα αφού ο ΟΦΗ «άγγιξε» το γκολ αλλά δεν το πέτυχε λόγω Κωνσταντή Τζολάκη. Με απίστευτα αντανακλαστικά και εκπληκτικό άνοιγμα ποδιών, ο 23χρονος γκολκίπερ σταμάτησε τον Σαλσίδο στο 24΄ σε καθαρή ευκαιρία με εξ’ επαφής σουτ.

Έτσι, μπορεί ο Ολυμπιακός να απείλησε περισσότερες φορές στο α΄ ημίχρονο, όμως αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού έως τότε.

Αντίστοιχη εικόνα και στο β΄ ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει στην κατοχή του τη μπάλα σε συντριπτικό βαθμό και τον ΟΦΗ να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις.

Σε κάποιες περιπτώσεις «ανησύχησε» τον Τζολάκη με μακρινά σουτ, όμως δεν δημιούργησε φάση ανάλογη με αυτή του 24ου λεπτού. Έτσι μετά από συνολικά 100 λεπτά αγώνα με τις καθυστερήσεις, το «μηδέν» παρέμεινε και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί χρειάστηκαν μόλις λίγα λεπτά για να αλλάξουν τα δεδομένα. Στο 94΄ ο Κωνσταντίνος Κωστούλας βρήκε με τον αγκώνα στο πρόσωπο τον Καλογερόπουλο στην περιοχή του ΟΦΗ και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ταρέμι και άνοιξε το σκορ στο 96΄. Στο σημείο εκείνο ο ΟΦΗ κατέρρευσε. Η νίκη «σφραγίστηκε» με κεφαλιά του Αλέξη Καλογερόπουλου μετά από φάουλ του Μουζακίτη στο 107΄.

Στο 113΄ ο Γιαζίτσι με εξαιρετική ατομική προσπάθεια διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με την είσοδό του στο ματς. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αμέσως μετά το 1-0, στο 99ο λεπτό, ο Τζολάκης σταμάτησε ξανά τον Σαλσίδο σε τετ-α-τετ και σίγουρα αναδεικνύεται σε έναν από τους πρωταγωνιστές.

Θεατής στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, όταν όμως χρειάστηκε επενέβη και κράτησε τη νίκη με την οποία ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ακόμα ένα τρόπαιο στην πλούσια συλλογή του.

Διαιτητής: Τσακαλίδης
Κίτρινες: Έσε, Μαρτίνς – Σαλσίδο, Αποστολάκης, Λαμπρόπουλος

Οι συνθέσεις

  • ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπα): Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν (88΄ Καλογερόπουλος), Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Μαρτίνς (111΄ Γιαζίτσι), Τσικίνιο (90+3΄ Γιάρεμτσουκ), Ποντένσε (102΄ Στρεφέτσα), Ταρέμι
  • ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Κρίζμανιτς, Κωστούλας, Λαμπρόπουλος, Χατζηθεοδωρίδης (69΄ Μπαϊνοβιτς), Γκονζάλεθ, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Νους (83΄ Θεοδοσουλάκης), Σενγκέλια (68΄ Φούντας, 90+5΄λ.τρ. Ισεκά), Σαλσίδο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους τη νέα χρονιά: Μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος – Αναλυτικά παραδείγματα

Θεσσαλονίκη: Στο στόχαστρο επενδυτών χρυσές ευκαιρίες ακινήτων έως 50.000 ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:20 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Αποθεώθηκε η αποστολή της ομάδας όταν έφτασε στο ΣΕΦ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού – Δείτε βίντεο

Οι φίλοι του Ολυμπιακού επεφύλαξαν αποθεωτική υποδοχή στους παίκτες της ομάδας και στον Γιώργο...
01:50 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Αγγελόπουλος: Στόχος δεν είναι να έχουμε τον Παναθηναϊκό στο 10-0, αλλά να κατακτήσουμε την κορυφή

Μετά τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού με σκορ 87-82, ο ισχυρός άνδρας της «ε...
01:10 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Εργκίν Άταμαν: «Οι διαιτητές ήθελαν να δείξουν ότι είναι οι καλύτεροι της Euroleague»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα με 87-82 από τον Ολυμπιακό στην 19η αγωνιστική της Euroleague ...
00:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: «Καταιγίδα» η Φενέρ, μεγάλη ανατροπή η Ρεάλ – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία – Δείτε τα Highlights

Η 19η αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με μεγάλες νίκες, ένταση και καθοριστικά αποτελέσ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι