Απόφραξη σωληνώσεων: Ξεβουλώστε εύκολα τον νεροχύτη με ένα υλικό που υπάρχει στο μπάνιο σας

Σας έχει τύχει ποτέ να βουλώσει ο νεροχύτης την πιο ακατάλληλη στιγμή και να μην έχετε αποφρακτικό στο ντουλάπι; Πριν πανικοβληθείτε ή καλέστε υδραυλικό, ρίξτε μια ματιά δίπλα στο πλυντήριό σας. Το απορρυπαντικό για τα ρούχα δεν καθαρίζει μόνο τα υφάσματα, αλλά μπορεί να γίνει ο καλύτερος σύμμαχος για την απόφραξη των σωληνώσεων.

Η απλή λύση για να ξεβουλώσετε τον νεροχύτη ή την λεκάνη της τουαλέτας

Παρόλο που υπάρχει η φήμη ότι το απορρυπαντικό ρούχων μπορεί να βουλώσει τις αποχετεύσεις, η αλήθεια είναι διαφορετική. Εκτός αν χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα σε κάθε πλύση, το απορρυπαντικό στην πραγματικότητα κάνει τα τοιχώματα των σωλήνων πιο ολισθηρά, βοηθώντας τη ροή. Είτε χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, είτε σε υγρή μορφή ή κάψουλες, υπάρχουν τρόποι να τα αξιοποιήσετε για να αποφράξετε τις σωληνώσεις σας.

Πώς λειτουργεί αυτό το κόλπο

Όπως το υγρό πιάτων διαλύει τα λίπη στα σκεύη, έτσι και το απορρυπαντικό ρούχων είναι σχεδιασμένο να απομακρύνει λιπαρούς λεκέδες και ρύπους από τα υφάσματα. Όταν το ρίχνετε στον νεροχύτη ή τη λεκάνη:

Λιπαίνει τις σωληνώσεις: Βοηθά να «γλιστρήσουν» συσσωρευμένες τρίχες και ακαθαρσίες που έχουν φράξει τη δίοδο.

Διασπά τα λίπη: Επιτίθεται στα υπολείμματα που κρατούν ενωμένο το φράξιμο.

Η σωστή μέθοδος για εγγυημένο αποτέλεσμα

Για να λειτουργήσει το απορρυπαντικό, πρέπει να έρθει σε άμεση επαφή με το σημείο που έχει βουλώσει.

Προσοχή: Αποφύγετε να προσθέσετε νερό στην αρχή. Επειδή το νερό και το λάδι (ή τα λίπη που βουλώνουν τον σωλήνα) απωθούνται, το απορρυπαντικό πρέπει να δράσει απευθείας πάνω στο εμπόδιο για να το μαλακώσει και να το απομακρύνει.

Πώς να ξεβουλώσετε τις σωληνώσεις με απορρυπαντικό ρούχων

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της χρήσης απορρυπαντικού πλυντηρίου για το ξεβούλωμα των σωληνώσεων είναι ότι δεν χρειάζεστε απαραίτητα βεντούζα ή ειδικά εργαλεία. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σχεδόν όπως ένα κοινό υγρό αποφρακτικό, ακολουθώντας μερικά απλά βήματα ανάλογα με τον τύπο του απορρυπαντικού που διαθέτετε.

Απόφραξη με χρήση απορρυπαντικού σε σκόνη

Αν ο νεροχύτης σας έχει βουλώσει, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:

Βεβαιωθείτε ότι ο νεροχύτης είναι άδειος από νερό. Ρίξτε μισό φλιτζάνι απορρυπαντικό σε σκόνη απευθείας στο σιφώνι. Προσθέστε ένα φλιτζάνι καυτό νερό. Αφήστε το να δράσει για μία ώρα (για ελαφριά βουλώματα) ή όλη τη νύχτα (για πιο δύσκολες περιπτώσεις). Κλείστε την τάπα, γεμίστε τον νεροχύτη μέχρι τη μέση με ζεστό νερό και μετά ανοίξτε την απότομα. Η πίεση του νερού θα βοηθήσει το διαλυμένο πλέον εμπόδιο να απομακρυνθεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κάψουλες πλυντηρίου. Τοποθετήστε την κάψουλα στο σιφόνι και ρίξτε βραστό νερό για να λιώσει. Εκτός από το ξεβούλωμα, ο νεροχύτης σας θα μυρίζει υπέροχα.

Απόφραξη με χρήση υγρού απορρυπαντικού

Το υγρό απορρυπαντικό είναι ιδανικό για τουαλέτες, νεροχύτες ή μπανιέρες όπου υπάρχει στάσιμο νερό.

Ρίξτε μισό φλιτζάνι υγρό απορρυπαντικό απευθείας στη λεκάνη ή στον νεροχύτη. Αφήστε το να δράσει για 30 λεπτά. Το απορρυπαντικό λειτουργεί ως λιπαντικό, βοηθώντας το εμπόδιο να γλιστρήσει στις σωληνώσεις. Ξεπλύνετε με άφθονο ζεστό νερό ή τραβήξτε το καζανάκι.

Προσοχή: Αν η λεκάνη της τουαλέτας βουλώνει συχνά, ίσως το πρόβλημα βρίσκεται βαθύτερα στο αποχετευτικό δίκτυο και μπορεί να χρειαστείτε τη βοήθεια ενός επαγγελματία υδραυλικού.