Αθήνα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ – «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα (Σάββατο 3/1) στην Αθήνα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Το κάλεσμα για την κινητοποίηση απηύθυναν οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική, ζητώντας από τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία να εκφράσουν την συμπαράσταση τους στον λαό της Βενεζουέλας και την αντίθεσή τους στην επιχείρηση των ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Ελευθερίας και στη συνέχεια έκαναν πορεία στην αμερικανική πρεσβεία.

«Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας! Αυτή είναι η Ειρήνη των Αμερικανών, βόμβες αίμα και σφαγή λαών» έγραφε ένα πανό, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «αυτή είναι η “ειρήνη” των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών» και «τις βόμβες τις ρίχνει ο ιμπεριαλισμός, γεράκι του πολέμου ο “ειρηνοποιός”».

