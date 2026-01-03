Αθήνα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ – «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σύνοψη από το

  • Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα (Σάββατο 3/1) στην Αθήνα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.
  • Το κάλεσμα για την κινητοποίηση απηύθυναν οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική, ζητώντας από τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία να εκφράσουν την συμπαράσταση τους στον λαό της Βενεζουέλας και την αντίθεσή τους στην επιχείρηση των ΗΠΑ.
  • Ένα πανό έγραφε «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας! Αυτή είναι η Ειρήνη των Αμερικανών, βόμβες αίμα και σφαγή λαών», ενώ ακούστηκαν και άλλα συνθήματα κατά του ιμπεριαλισμού.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθήνα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ – «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα (Σάββατο 3/1) στην Αθήνα, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Το κάλεσμα για την κινητοποίηση απηύθυναν οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική, ζητώντας από τους εργαζόμενους, τον λαό και τη νεολαία να εκφράσουν την συμπαράσταση τους στον λαό της Βενεζουέλας και την αντίθεσή τους στην επιχείρηση των ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο πάρκο Ελευθερίας και στη συνέχεια έκαναν πορεία στην αμερικανική πρεσβεία.

«Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας! Αυτή είναι η Ειρήνη των Αμερικανών, βόμβες αίμα και σφαγή λαών» έγραφε ένα πανό, ενώ ακούστηκαν συνθήματα όπως «αυτή είναι η “ειρήνη” των Αμερικανών, οι βόμβες στο Καράκας και η σφαγή λαών» και «τις βόμβες τις ρίχνει ο ιμπεριαλισμός, γεράκι του πολέμου ο “ειρηνοποιός”».

Δείτε την στιγμή που διαδηλωτές καίνε την αμερικανική σημαία:

Δείτε εικόνες:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Ποιοι θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους τη νέα χρονιά: Μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος – Αναλυτικά παραδείγματα

Θεσσαλονίκη: Στο στόχαστρο επενδυτών χρυσές ευκαιρίες ακινήτων έως 50.000 ευρώ

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
20:48 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Καστοριά: Στο νοσοκομείο κυνηγός που δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από αγριογούρουνο το πρωί ...
20:40 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Χανιά: Για ένα μπουφάν έγινε η συμπλοκή με 12 τραυματίες μετανάστες στην Αγυιά

Μια ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως πυροδότησε το σοβαρό επεισόδιο το μεσημέρι του Σαββάτου, στον...
19:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο δρόμος σε Ευζώνους και Προμαχώνα – Ελεύθερη η διέλευση στο τελωνείο Νίκης

Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Πρ...
19:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Σύρος: Σφοδροί άνεμοι έριξαν δέντρο στον δρόμο – «Άγιο» είχαν οι οδηγοί

«Άγιο» είχαν οδηγοί αυτοκινήτων πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Μάννα Σύρου, όταν, ένα μεγάλο δ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι