Ιταλία: «Στηρίζουμε τον λαό της Βενεζουέλας, καταδικάζουμε τις πράξεις καταστολής του Μαδούρο»

Μελόνι
Η  κυβέρνηση στην Ιταλία αναφέρθηκε, με γραπτή ανακοίνωσή της, στις εξελίξεις των τελευταίων ωρών στην Βενεζουέλα. «Η Ιταλία στήριζε ανέκαθεν τις προσδοκίες του λαού της Βενεζουέλας για μια δημοκρατική μετάβαση στην χώρα, καταδικάζοντας τις πράξεις καταστολής του καθεστώτος του Μαδούρο, η αυτοδιακηρυγμένη νίκη του οποίου δεν αναγνωρίσθηκε ποτέ από την Ιταλία και από τους κύριους διεθνείς εταίρους» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξωτερική στρατιωτική επιχείρηση δεν είναι η οδός που πρέπει να ακολουθηθεί, για να τεθεί τέλος στα απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά θεωρεί συγχρόνως νόμιμη μια παρέμβαση αμυντικού χαρακτήρα, κατά υβριδικών επιθέσεων σε βάρος της ασφάλειας, όπως στην περίπτωση κρατικών οντοτήτων που ευνοούν και τροφοδοτούν την διακίνηση ναρκωτικών», προσθέτει η κυβέρνηση της Ρώμης.

«Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε επαφή με τον υπουργό εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, συνεχίζει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την κατάσταση, με αναφορά στην ιταλική κοινότητα που ζει στην Βενεζουέλα, η ασφάλεια της οποίας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

