Χανιά: Για ένα μπουφάν έγινε η συμπλοκή με 12 τραυματίες μετανάστες στην Αγυιά

Σύνοψη από το

  • Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον χώρο κράτησης στην Αγυιά Χανίων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό περισσότερων από 12 μεταναστών.
  • Η αιτία της γενικευμένης συμπλοκής ήταν μια ασήμαντη αφορμή, καθώς μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου, σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη.
  • Στο σημείο κρατούνται πάνω από 470 μετανάστες, οι οποίοι αναμένουν να μεταφερθούν σε άλλα κέντρα κράτησης που είναι επίσης ασφυκτικά γεμάτα, προκαλώντας καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό Εθνική

Μια ασήμαντη αφορμή φαίνεται πως πυροδότησε το σοβαρό επεισόδιο το μεσημέρι του Σαββάτου, στον χώρο κράτησης στην Αγυιά, στα Χανιά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν περισσότεροι από 12 μετανάστες.

Εδώ και 10 ημέρες στο σημείο κρατούνται περισσότεροι από 470 μετανάστες, που αναμένουν να μεταφερθούν σε άλλα κέντρα κράτησης, τα οποία ωστόσο είναι επίσης ασφυκτικά γεμάτα.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής Ελένη Ζερβουδάκη, όπως μεταδίδει το zarpanews.gr, το επεισόδιο προκλήθηκε όταν μετανάστης πήρε το μπουφάν άλλου κάτι που οδήγησε σε γενικευμένη συμπλοκή μεταξύ τους. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ περίπου 12 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων, κάποιοι ελαφρά τραυματισμένοι και άλλοι περισσότερο.

Στην Αγυιά βρίσκονται μετανάστες που έφτασαν στην Κρήτη μέσω της ακριτικής Γαύδου. Οι περισσότεροι προέρχονται από το Μπαγκλαντές,  την Αίγυπτο, το Πακιστάν και το Σουδάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι όποιες καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στην βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες  και δεν μπορούν προσωρινά να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

20:48 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Καστοριά: Στο νοσοκομείο κυνηγός που δέχτηκε επίθεση από αγριογούρουνο

Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας κυνηγός, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από αγριογούρουνο το πρωί ...
19:52 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αθήνα: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία των ΗΠΑ – «Αλληλεγγύη στον λαό της Βενεζουέλας» – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα ...
19:38 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Κλειστός για τα φορτηγά ο δρόμος σε Ευζώνους και Προμαχώνα – Ελεύθερη η διέλευση στο τελωνείο Νίκης

Κλειστά για τα φορτηγά θα παραμείνουν στις επόμενες ώρες τα τελωνεία στους Ευζώνους και τον Πρ...
19:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Σύρος: Σφοδροί άνεμοι έριξαν δέντρο στον δρόμο – «Άγιο» είχαν οι οδηγοί

«Άγιο» είχαν οδηγοί αυτοκινήτων πριν από λίγη ώρα στην περιοχή Μάννα Σύρου, όταν, ένα μεγάλο δ...
