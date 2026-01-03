Χανιά: Επεισόδιο με 10 τραυματίες στον χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά

  • Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών με 10 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.
  • Στον χώρο οι συνθήκες είναι ασφυκτικές, καθώς κρατούνται συνωστισμένοι 471 άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, στην πλειοψηφία τους άνδρες.
  • Οι καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στην βόρεια Ελλάδα είναι επίσης γεμάτα και δεν μπορούν να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Χανιά: Επεισόδιο με 10 τραυματίες στον χώρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά
ΦΩΤΟ αρχείου zarpanews.gr

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ μεταναστών με 10 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) στην προσωρινή δομή φιλοξενίας και κράτησης μεταναστών, στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, περίπου 10 άτομα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων – οι περισσότεροι με ελαφρά τραύματα –  όπου τους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Αυτή τη στιγμή στον χώρο κράτησης οι συνθήκες είναι ασφυκτικές, καθώς κρατούνται συνωστισμένοι 471 άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, στην πλειοψηφία τους άνδρες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι όποιες καθυστερήσεις στις μεταγωγές τους οφείλονται στο γεγονός ότι τα κέντρα κράτησης στη Μαλακάσα και στην βόρεια Ελλάδα, είναι επίσης γεμάτα από μετανάστες – πρόσφυγες και στην παρούσα φάση δεν μπορούν να δεχθούν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Αστυνομίας και του Λιμενικού.

19:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

