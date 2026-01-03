Βανς για τη σύλληψη Μαδούρο: Ο Τραμπ εννοεί αυτά που λέει – Του είχε προσφέρει πολλαπλές επιλογές εξόδου

Σύνοψη από το

  • Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε «πολλαπλές επιλογές εξόδου» στον Νικολάς Μαδούρο πριν τη σύλληψή του.
  • Ο Βανς τόνισε πως «ο Μαδούρο είναι το πιο πρόσφατο άτομο που διαπιστώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί αυτά που λέει», συγχαίροντας τους γενναίους ειδικούς Αμερικανούς πράκτορες για την «πραγματικά εντυπωσιακή επιχείρηση».
  • Αποκρούοντας ισχυρισμούς περί «παράνομων» ενεργειών, ο Βανς υπογράμμισε ότι «ο Μαδούρο έχει πολλαπλές απαγγελίες κατηγοριών στις ΗΠΑ για ναρκοτρομοκρατία» και δεν μπορεί να αποφύγει τη δικαιοσύνη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βανς για τη σύλληψη Μαδούρο: Ο Τραμπ εννοεί αυτά που λέει – Του είχε προσφέρει πολλαπλές επιλογές εξόδου
Φωτογραφία: AP

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε το Σάββατο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε «πολλαπλές επιλογές εξόδου» στον Νικολάς Μαδούρο, πριν η μονάδα της Delta Force τελικά συλλάβει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

LIVE – Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο: «Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να εξασφαλιστεί μια ασφαλής μετάβαση», είπε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

«Ο πρόεδρος προσέφερε πολλαπλές επιλογές εξόδου, αλλά ήταν πολύ σαφής σε όλη αυτή τη διαδικασία: η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαδούρο είναι το πιο πρόσφατο άτομο που διαπιστώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί αυτά που λέει. Συγχαρητήρια στους γενναίους ειδικούς πράκτορές μας που πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή επιχείρηση», ανέφερε ο Βανς σε ανάρτηση στο X, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social από νωρίς το πρωί.


Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Βανς απέκρουσε κάθε ιδέα ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ήταν «παράνομες».

«Ο Μαδούρο έχει πολλαπλές απαγγελίες κατηγοριών στις ΗΠΑ για ναρκοτρομοκρατία», είπε ο Βανς. «Δεν μπορείς να αποφύγεις τη δικαιοσύνη για τη διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ επειδή ζεις σε ένα παλάτι στην Καράκας».

