Βανς για τη σύλληψη Μαδούρο: Ο Τραμπ εννοεί αυτά που λέει – Του είχε προσφέρει πολλαπλές επιλογές εξόδου

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε το Σάββατο ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε «πολλαπλές επιλογές εξόδου» στον Νικολάς Μαδούρο, πριν η μονάδα της Delta Force τελικά συλλάβει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

«Ο πρόεδρος προσέφερε πολλαπλές επιλογές εξόδου, αλλά ήταν πολύ σαφής σε όλη αυτή τη διαδικασία: η διακίνηση ναρκωτικών πρέπει να σταματήσει και το κλεμμένο πετρέλαιο πρέπει να επιστραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μαδούρο είναι το πιο πρόσφατο άτομο που διαπιστώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ εννοεί αυτά που λέει. Συγχαρητήρια στους γενναίους ειδικούς πράκτορές μας που πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή επιχείρηση», ανέφερε ο Βανς σε ανάρτηση στο X, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social από νωρίς το πρωί.

The president offered multiple off ramps, but was very clear throughout this process: the drug trafficking must stop, and the stolen oil must be returned to the United States. Maduro is the newest person to find out that President Trump means what he says. Kudos to our brave… pic.twitter.com/b1fqkdbB4x — JD Vance (@JDVance) January 3, 2026



Σε επόμενη ανάρτησή του, ο Βανς απέκρουσε κάθε ιδέα ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ ήταν «παράνομες».

«Ο Μαδούρο έχει πολλαπλές απαγγελίες κατηγοριών στις ΗΠΑ για ναρκοτρομοκρατία», είπε ο Βανς. «Δεν μπορείς να αποφύγεις τη δικαιοσύνη για τη διακίνηση ναρκωτικών στις ΗΠΑ επειδή ζεις σε ένα παλάτι στην Καράκας».