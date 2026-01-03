Βερολίνο: Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα από πυρκαγιά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό – Οι υποψίες για εμπρησμό

Σύνοψη από το

  • Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωί χωρίς ρεύμα, έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Η πυρκαγιά κατέστρεψε μια σειρά καλωδίων υψηλής τάσης σε γέφυρα, με τις γερμανικές αρχές να υποψιάζονται εμπρησμό και να διεξάγουν έρευνες.
  • Ενώ η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί, είναι ακόμη ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, με την κατάσταση να επιβαρύνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες και το χιόνι.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βερολίνο: Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα από πυρκαγιά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό – Οι υποψίες για εμπρησμό

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωί χωρίς ρεύμα, έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την ακρίβεια η πυρκαγιά κατέστρεψε μια σειρά καλωδίων υψηλής τάσης σε γέφυρα που συνέδεε το εργοστάσιο με την υπόλοιπη περιοχή. Οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται εμπρησμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και διεξάγονται έρευνες για το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ είναι ακόμη ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, με την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής να επιβαρύνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Η πυρκαγιά στην καλωδιακή γέφυρα πάνω από το κανάλι Teltow στο Lichterfelde προκάλεσε ζημιές σε αρκετές γραμμές του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Lichterfelde. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, αλλά η αστυνομία και η LKA διεξάγουν έρευνα για υποψία εμπρησμού – με 160 αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του χιονιού και του κρύου του χειμώνα: Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, εκκενώνοντας γηροκομεία από ασθενείς, απελευθερώνοντας ανθρώπους από ανελκυστήρες και βοηθώντας τους πληγέντες.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα γίνει βήμα προς βήμα και ο ακριβής χρόνος δεν είναι σαφής – μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, όπως και στην περίπτωση του συμβάντος του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τύποι ναρκισσιστή που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή σας – Πώς να τους αναγνωρίσετε

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Δημόσιο: Σε ισχύ το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο – Οι ποινές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι για την άρνηση αξιολόγησ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
17:58 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο και η σύζυγός τους μεταφέρονται στις ΗΠΑ με πολεμικό πλοίο – «Παρακολούθησα live την επιχείρηση», είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρονται στη...
17:47 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ελβετία: Ποιες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες του μπαρ – «Δεν είμαστε καλά»

Φωτογραφίες αποκάλυψαν ότι οι ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στην Ελβετία,  όπου δεκάδες...
17:16 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Βραζιλία: Οι ΗΠΑ ξεπέρασαν κάθε «αποδεκτό όριο» στη Βενεζουέλα – Καταδικάζει την επίθεση το Μεξικό

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα καταδίκασε σήμερα την στρατιωτική επίθεσ...
16:49 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα έχουν «έντονη εμπλοκή» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας – Είπα στον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μία εβδομάδα

Νέες λεπτομέρειες για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας δημ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι