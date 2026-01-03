Βερολίνο: Χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα από πυρκαγιά σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό – Οι υποψίες για εμπρησμό

Περίπου 50.000 νοικοκυριά και τουλάχιστον 2.000 επιχειρήσεις στο νοτιοδυτικό Βερολίνο βρίσκονται από το πρωί χωρίς ρεύμα, έπειτα από πυρκαγιά σε εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την ακρίβεια η πυρκαγιά κατέστρεψε μια σειρά καλωδίων υψηλής τάσης σε γέφυρα που συνέδεε το εργοστάσιο με την υπόλοιπη περιοχή. Οι γερμανικές αρχές υποψιάζονται εμπρησμό.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί και διεξάγονται έρευνες για το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ είναι ακόμη ασαφές πόσο θα διαρκέσουν οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης, με την κατάσταση για τους κατοίκους της περιοχής να επιβαρύνεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Η πυρκαγιά στην καλωδιακή γέφυρα πάνω από το κανάλι Teltow στο Lichterfelde προκάλεσε ζημιές σε αρκετές γραμμές του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Lichterfelde. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε, αλλά η αστυνομία και η LKA διεξάγουν έρευνα για υποψία εμπρησμού – με 160 αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του χιονιού και του κρύου του χειμώνα: Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία, εκκενώνοντας γηροκομεία από ασθενείς, απελευθερώνοντας ανθρώπους από ανελκυστήρες και βοηθώντας τους πληγέντες.

Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης θα γίνει βήμα προς βήμα και ο ακριβής χρόνος δεν είναι σαφής – μπορεί να διαρκέσει περισσότερο, όπως και στην περίπτωση του συμβάντος του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ.