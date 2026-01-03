Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα έχουν «έντονη εμπλοκή» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας – Είπα στον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μία εβδομάδα

Νέες λεπτομέρειες για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο έδωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, περιγράφοντας δημόσια τη μεταφορά του ίδιου και της συζύγου του στις ΗΠΑ, αλλά και τα επόμενα βήματα της Ουάσινγκτον για το μέλλον της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του ταξιδεύουν προς τη Νέα Υόρκη μετά τη σύλληψή τους, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι στο ζευγάρι έχει απαγγελθεί κατηγορητήριο σε δικαστήριο της Νέα Υόρκης και ότι θα μεταφερθεί στην πολιτεία με ελικόπτερο και πλοίο.

«Σκότωσαν πολλούς ανθρώπους και πολλούς Αμερικανούς, ακόμη και ανθρώπους στη δική τους χώρα», είπε ο Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες λαμβάνουν αυτή τη στιγμή αποφάσεις για το τι θα ακολουθήσει σε ό,τι αφορά την ηγεσία της Βενεζουέλας.

Προειδοποίησε ότι όσοι παραμείνουν πιστοί στον Μαδούρο έχουν «κακό μέλλον» εάν συνεχίσουν να του δείχνουν αφοσίωση, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον θα εξετάσει τον ρόλο της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, Μαρίας Κορίνα Ματσάδο.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι «ισχυρά εμπλεκόμενες» στον πετρελαϊκό τομέα της χώρας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας στο Fox News, περιέγραψε τις συνθήκες της σύλληψης του Μαδούρο, λέγοντας ότι εντοπίστηκε σε τοποθεσία «που έμοιαζε περισσότερο με φρούριο παρά με σπίτι» με «συμπαγές ατσάλι ολόγυρα».

«Επρόκειτο να το κάνουμε αυτό πριν από τέσσερις ημέρες, αλλά ο καιρός δεν ήταν τέλειος», είπε. «Ο καιρός πρέπει να είναι τέλειος… ξαφνικά άνοιξε και είπαμε πάμε», πρόσθεσε.

Πρόσθεσε ότι είχε μιλήσει με τον Μαδούρο «πριν από μία εβδομάδα» και ότι του είχε πει «πρέπει να τα παρατήσεις, πρέπει να παραδοθείς».

«Έπρεπε να κάνουμε κάτι πολύ πιο “χειρουργικό”, πολύ πιο ισχυρό», είπε.

Επαναλαμβάνοντας ότι δεν πιστεύει πως υπήρξαν νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες, δήλωσε ότι «μερικοί τραυματίστηκαν, αλλά επέστρεψαν και υποτίθεται ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση».