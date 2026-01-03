Λαμία: Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε 50χρονος – Τον αναζητούσαν συγγενείς του

Νεκρός μέσα στο πατρικό του σπίτι εντοπίστηκε ένας 50χρονος το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1/26) στην περιοχή της Ανοίξεως στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άτυχος άνδρας είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη και συγγενικά του πρόσωπα που έμεναν κοντά, τον αναζήτησαν στο σπίτι του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Όταν και τότε δεν πήραν απάντηση, ενημέρωσαν την αστυνομία και ειδοποιήθηκε κλειδαράς. Δυστυχώς όταν άνοιξε η πόρτα οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν καθώς τον βρήκαν νεκρό.

Ο 50χρονος ζούσε επί σειρά ετών στην Αμερική και είχε επιστρέψει στη γενέτειρά του τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας την εργασία του εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και πιθανολογείται ο θάνατος του να προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο αυτό θα το δείξει η νεκροψία – νεκροτομή η οποία παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.