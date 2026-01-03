Λαμία: Νεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε 50χρονος – Τον αναζητούσαν συγγενείς του

Σύνοψη από το

  • Νεκρός μέσα στο πατρικό του σπίτι εντοπίστηκε ένας 50χρονος το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή της Ανοίξεως στη Λαμία.
  • Συγγενικά του πρόσωπα τον αναζήτησαν στο σπίτι του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους και είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη.
  • Η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, με τον θάνατο να πιθανολογείται από παθολογικά αίτια. Τα ακριβή αίτια θα δείξει η παραγγελθείσα νεκροψία – νεκροτομή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό, ΕΛΑΣ, αστυνομία

Νεκρός μέσα στο πατρικό του σπίτι εντοπίστηκε ένας 50χρονος το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1/26) στην περιοχή της Ανοίξεως στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο άτυχος άνδρας είχε να δώσει σημεία ζωής από την περασμένη Τρίτη και συγγενικά του πρόσωπα που έμεναν κοντά, τον αναζήτησαν στο σπίτι του, καθώς δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Όταν και τότε δεν πήραν απάντηση, ενημέρωσαν την αστυνομία και ειδοποιήθηκε κλειδαράς. Δυστυχώς όταν άνοιξε η πόρτα οι φόβοι τους επαληθεύτηκαν καθώς τον βρήκαν νεκρό.

Ο 50χρονος ζούσε επί σειρά ετών στην Αμερική και είχε επιστρέψει στη γενέτειρά του τα τελευταία χρόνια, συνεχίζοντας την εργασία του εξ αποστάσεως.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την αστυνομία αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και πιθανολογείται ο θάνατος του να προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο αυτό θα το δείξει η νεκροψία – νεκροτομή η οποία παραγγέλθηκε από το ΑΤ Λαμίας που ανέλαβε την προανάκριση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 τύποι ναρκισσιστή που μπορεί να υπάρχουν στη ζωή σας – Πώς να τους αναγνωρίσετε

Εκρηκτική άνοδος της γρίπης-Υπερδιπλασιασμός εισαγωγών στα νοσοκομεία

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Δημόσιο: Σε ισχύ το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο – Οι ποινές και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υπάλληλοι για την άρνηση αξιολόγησ...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
16:55 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων – Χαμηλές ταχύτητες στην εθνική οδό από το Μαρτίνο έως τη Θήβα

Με δυσκολίες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αττική, αφού τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτ...
16:10 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στις Σέρρες: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας με ψαράδες – Με υποθερμία ανασύρθηκε ο δεύτερος

Τραγωδία με έναν νεκρό ψαρά σημειώθηκε το Σάββατο στις εκβολές του Στρυμόνα, στις Σέρρες. Η τρ...
15:57 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: Μικρής έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν νωρίτερα το μεσημέρι του Σαββάτου (3/1) στην παραλιακή λε...
15:30 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Εύβοια: Νεκρός 50χρονος μέσα σε κλειδωμένο υπόγειο – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, μέσα σε υπόγειο, το μεσημέρι του Σαββ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι