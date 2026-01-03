Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων – Χαμηλές ταχύτητες στην εθνική οδό από το Μαρτίνο έως τη Θήβα

Σύνοψη από το

  • Με δυσκολίες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αττική, καθώς τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα της εθνικής οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα, στο ρεύμα προς Αθήνα.
  • Η κατάσταση επιδεινώθηκε από αγρότες που έκλεισαν αιφνιδιαστικά τον δρόμο στη Θήβα, ενώ έργα μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα προκαλούν επιπλέον καθυστερήσεις χιλιομέτρων.
  • Η Ελληνική Αστυνομία διοχετεύει την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού δικτύου, ωστόσο σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και εκεί, ειδικά στον δρόμο Λιβαδιάς-Θηβών και στην περιοχή της Ριτσώνας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Με δυσκολίες η επιστροφή των εκδρομέων στην Αττική, αφού τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο τμήμα της εθνικής οδού από το Μαρτίνο έως τη Θήβα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν αγρότες στη Θήβα προχώρησαν αιφνιδιαστικά σε κλείσιμο του δρόμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές αυτοκινήτων.

Την ίδια στιγμή, μετά τον κόμβο του Ακραιφνίου προς Αθήνα, η εικόνα επιβαρύνεται περαιτέρω από έργα που εκτελούνται στο σημείο, προκαλώντας καθυστερήσεις χιλιομέτρων.

Η Ελληνική Αστυνομία επιχειρεί να αποσυμφορήσει την κατάσταση διοχετεύοντας την κυκλοφορία μέσω του επαρχιακού οδικού δικτύου. Ωστόσο, σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται στο επαρχιακό δίκτυο και ειδικά στο δρόμο Λιβαδιάς-Θηβών με την Αλίαρτο, την ευρύτερη περιοχή της Θήβας όσο και στη συνέχεια, στο ύψος της Ριτσώνας, όπου η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη.

Το μαρτύριο της επιστροφής ξεκινά ουσιαστικά από τη γέφυρα του Μαρτίνου στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Εκεί η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παράδρομο, όπου οι ταχύτητες είναι εξαιρετικά χαμηλές. Ήδη αρχίζει η συσσώρευση μεγάλου αριθμού οχημάτων πριν από τη γέφυρα του Μαρτίνου, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

