ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και να εγγυηθεί την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

  • Ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τονίζει ότι «η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, και να εγγυηθεί τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου».
  • Το ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει ότι «η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις».
  • Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα δημιουργούν ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, με το ΠΑΣΟΚ να επισημαίνει ότι «η λύση δεν μπορεί να είναι τα όπλα και η βία αλλά η εμβάθυνση της δημοκρατίας».
Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις, τονίζει ο Δημήτρης Μάντζος, υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Όπως σημειώνει στη δήλωσή του, «η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, και να εγγυηθεί τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις».

Αναλυτικά, ο Δημήτρης Μάντζος αναφέρει τα εξής:

«Ο Καταστατικός Χάρτης του ΟΗΕ είναι απολύτως δεσμευτικός για όλα τα μέλη του, κατά μείζονα λόγο όσα συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού.

Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβαστή από όλους, χωρίς επιφυλάξεις.

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα πιστοποιούν ότι ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια νέα ιστορική περίοδο όπου οι κανόνες υποχωρούν μπροστά στην ωμή ισχύ, δημιουργώντας ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο με απρόβλεπτες συνέπειες για το μέλλον του κόσμου. Η κατίσχυση του δικαίου του ισχυρού έναντι του διεθνούς δικαίου αποτελεί εφιαλτικό σενάριο -ακόμη κι όταν αυτή η ισχύς ασκείται εναντίον ενός ανελεύθερου απολυταρχικού καθεστώτος. Η λύση δεν μπορεί να είναι τα όπλα και η βία αλλά η εμβάθυνση της δημοκρατίας και ο σεβασμός της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών.

Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας, και να εγγυηθεί τον σεβασμό και την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, χωρίς επιλεκτικές εξαιρέσεις».

17:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Με ανάρτηση στα social media το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατά...
17:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα: Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή το...
17:35 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Πρόκληση: Τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε ελληνικό πλοίο πόντισης καλωδίου ανάμεσα από Αμοργό – Αστυπάλαια

Τουρκικό πολεμικό πλοίο μπήκε στην καρδιά του Αιγαίου και παρενόχλησε ελληνικό πλοίο, που πόντ...
15:43 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της

«Η κυβέρνηση που διέλυσε το αγροτικό εισόδημα και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρεί με επιθέσεις ...
