Χαλκίδα: Έκλεισαν την υψηλή γέφυρα οι αγρότες

Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, οι αγρότες της Εύβοιας απέκλεισαν πριν από λίγο την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας.

Διεκδικώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, οι αγρότες έκλεισαν τη γέφυρα της Χαλκίδας και στα δύο ρεύματα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ.

Τι δήλωσε ο αγρότης Βαγγέλης Ρουμπής στο evima.gr

«Σήμερα Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, προχωρούμε και πάλι στο κλείσιμο της Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από τις 18:00 – 20:00. Για την Κυριακή 4/1/26 δεν ξέρουμε ακόμη αλλά θα αποφασίσουμε το Σάββατο 3/1. Ωστόσο θα παρευρεθούμε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης την Κυριακή 4/1/26 και εκεί θα αποφασίσουμε για τη συνέχεια των κινητοποιήσεών μας».