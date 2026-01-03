Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται στις ΗΠΑ με πολεμικό πλοίο – «Παρακολούθησα live την επιχείρηση», είπε ο Τραμπ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη μέσω του αμερικανικού πολεμικού πλοίου Iwo Jima, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
  • Ο Μαδούρο πιάστηκε αιχμάλωτος από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, έπειτα από αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Καράκας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης σε πραγματικό χρόνο από το θέρετρό του.
  • Έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο και της συζύγου του στη Νέα Υόρκη, ενώ η τύχη της κυβέρνησής του παραμένει άγνωστη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας επέμεινε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο ηγέτης της χώρας και απαίτησε την επιστροφή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται στις ΗΠΑ με πολεμικό πλοίο – «Παρακολούθησα live την επιχείρηση», είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη μέσω του αμερικανικού πολεμικού πλοίου Iwo Jima, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

LIVE – Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο: «Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να εξασφαλιστεί μια ασφαλής μετάβαση», είπε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

Ο Μαδούρο πιάστηκε αιχμάλωτος από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, έπειτα από αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Καράκας και μεταφέρθηκε από ελικόπτερα στο Iwo Jima, ένα αμερικανικό αμφίβιο πολεμικό πλοίο στην Καραϊβική, για να μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη, είπε ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, μαζί με στρατηγούς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είχε καλέσει τον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μια εβδομάδα. «Μίλησα μαζί του ο ίδιος, αλλά του είπα, πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς», είπε ο Τραμπ. Ωστόσο, ο Μαδούρο αρνήθηκε, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Η τύχη της κυβέρνησης Μαδούρο παραμένει άγνωστη.

Οι ΗΠΑ λαμβάνουν τώρα αποφάσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας επέμεινε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο ηγέτης της χώρας και απαίτησε την επιστροφή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

1 στους 5 ενήλικες δεν έχει κάνει σεξ για έναν χρόνο – Τι φταίει και πώς μπορεί να αλλάξει

Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει τα 50 χρόνια χωρίς αλκοόλ – «Η ζωή είναι πολύ καλύτερη»

Θεσσαλονίκη: Στο στόχαστρο επενδυτών χρυσές ευκαιρίες ακινήτων έως 50.000 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από τη Δευτέρα το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:32 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Τραμπ: Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν προσωρινά τη «διοίκηση» της Βενεζουέλας – Ανακοίνωσε πετρελαϊκές επενδύσεις και «δεύτερη επίθεση» εάν χρειαστεί

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του α...
18:55 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς ...
18:48 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Χαιρετίζει την σύλληψη του Μαδούρο από τις ΗΠΑ – «Ο λαός υπέφερε υπό την παράνομη τυραννία του»

Το Ισραήλ χαιρέτισε την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δήλωσε ο Ισ...
18:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Νικολάς Μαδούρο: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο μετά την σύλληψή του – Με χειροπέδες και μάσκα στα μάτια

Μια σειρά φωτογραφιών του Νικολάς Μαδούρο μετά την σύλληψή του από τις αμερικανικές  δυνάμεις ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι