Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του μεταφέρονται στις ΗΠΑ με πολεμικό πλοίο – «Παρακολούθησα live την επιχείρηση», είπε ο Τραμπ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, μεταφέρονται στη Νέα Υόρκη μέσω του αμερικανικού πολεμικού πλοίου Iwo Jima, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μαδούρο πιάστηκε αιχμάλωτος από ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ, έπειτα από αμερικανική στρατιωτική επίθεση στο Καράκας και μεταφέρθηκε από ελικόπτερα στο Iwo Jima, ένα αμερικανικό αμφίβιο πολεμικό πλοίο στην Καραϊβική, για να μεταφερθεί στην Νέα Υόρκη, είπε ο Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παρακολούθησε την επιχείρηση σύλληψης του Μαδούρο σε πραγματικό χρόνο από ένα δωμάτιο στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, μαζί με στρατηγούς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είχε καλέσει τον Μαδούρο να παραδοθεί πριν από μια εβδομάδα. «Μίλησα μαζί του ο ίδιος, αλλά του είπα, πρέπει να τα παρατήσεις. Πρέπει να παραδοθείς», είπε ο Τραμπ. Ωστόσο, ο Μαδούρο αρνήθηκε, πρόσθεσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εις βάρος του Μαδούρο όσο κατά της συζύγου στη Νέα Υόρκη.

Η τύχη της κυβέρνησης Μαδούρο παραμένει άγνωστη.

Οι ΗΠΑ λαμβάνουν τώρα αποφάσεις για το τι θα συμβεί στη συνέχεια στη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας επέμεινε ότι ο Μαδούρο παραμένει ο ηγέτης της χώρας και απαίτησε την επιστροφή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ