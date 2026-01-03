Πρόκληση: Τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε ελληνικό πλοίο πόντισης καλωδίου ανάμεσα από Αμοργό – Αστυπάλαια

Σύνοψη από το

  • Τουρκικό πολεμικό πλοίο εισέβαλε στο κεντρικό Αιγαίο και παρενόχλησε το ελληνικό πλοίο OCEAN LINK, το οποίο πόντιζε καλώδιο για τον ΔΕΔΗΕ ανάμεσα σε Αμοργό και Αστυπάλαια, εντός Εθνικών Χωρικών Υδάτων.
  • Η πρόκληση έλαβε χώρα με ασύρματο, όπου το τουρκικό πλοίο ζήτησε να σταματήσουν οι εργασίες και να αποχωρήσει το OCEAN LINK, έως ότου «λάβει τις απαραίτητες άδειες από την Τουρκία, στην οποία ανήκει η ευθύνη της περιοχής».
  • Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού με δύο πλοία, με αποτέλεσμα την αποχώρηση των Τούρκων. Το OCEAN LINK συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του, ενώ πλοία του Πολεμικού Ναυτικού παραμένουν στην περιοχή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Τουρκία πολεμικό πλοίο

Τουρκικό πολεμικό πλοίο μπήκε στην καρδιά του Αιγαίου και παρενόχλησε ελληνικό πλοίο, που πόντιζε καλώδιο για λογαριασμό του ΔΕΔΗΕ ανάμεσα από Αμοργό και Αστυπάλαια.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr από στρατιωτικές πηγές, πολεμικό πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εισέβαλε στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες.

Εκεί, μία μεγάλη περιοχή έχει δεσμευτεί με NAVTEX για εργασίες πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου. Το τουρκικό πολεμικό πλοίο έφτασε – χθες Παρασκευή 2 Ιανουαρίου – κοντά στην θαλάσσια περιοχή που επιχειρούσε το πλοίο OCEAN LINK, βόρεια της Αστυπάλαιας – εντός Εθνικών Χωρικών Υδάτων – και προχώρησε σε πρωτοφανή πρόκληση διά ασυρμάτου (hailing όπως λέγεται στη ναυτική ορολογία). Ζήτησε από το πλοίο να σταματήσει τις έρευνες και να αποχωρήσει έως ότου «λάβει τις απαραίτητες άδειες από την Τουρκία, στην οποία ανήκει η ευθύνη της περιοχής».

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού, με 2 πλοία, στη θέα των οποίων οι Τούρκοι αποχώρησαν.

Το OCEAN LINK συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του ενώ στην περιοχή παραμένουν πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

17:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Με ανάρτηση στα social media το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατά...
17:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα: Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή το...
17:23 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και να εγγυηθεί την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβασ...
15:43 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση επιχειρεί με επιθέσεις να φορτώσει στους αγρότες τις συνέπειες της πολιτικής της

«Η κυβέρνηση που διέλυσε το αγροτικό εισόδημα και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρεί με επιθέσεις ...
