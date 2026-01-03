Πρόκληση: Τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε ελληνικό πλοίο πόντισης καλωδίου ανάμεσα από Αμοργό – Αστυπάλαια

Τουρκικό πολεμικό πλοίο μπήκε στην καρδιά του Αιγαίου και παρενόχλησε ελληνικό πλοίο, που πόντιζε καλώδιο για λογαριασμό του ΔΕΔΗΕ ανάμεσα από Αμοργό και Αστυπάλαια.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr από στρατιωτικές πηγές, πολεμικό πλοίο του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εισέβαλε στο κεντρικό Αιγαίο, στις Κυκλάδες.

Εκεί, μία μεγάλη περιοχή έχει δεσμευτεί με NAVTEX για εργασίες πόντισης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών του Αιγαίου. Το τουρκικό πολεμικό πλοίο έφτασε – χθες Παρασκευή 2 Ιανουαρίου – κοντά στην θαλάσσια περιοχή που επιχειρούσε το πλοίο OCEAN LINK, βόρεια της Αστυπάλαιας – εντός Εθνικών Χωρικών Υδάτων – και προχώρησε σε πρωτοφανή πρόκληση διά ασυρμάτου (hailing όπως λέγεται στη ναυτική ορολογία). Ζήτησε από το πλοίο να σταματήσει τις έρευνες και να αποχωρήσει έως ότου «λάβει τις απαραίτητες άδειες από την Τουρκία, στην οποία ανήκει η ευθύνη της περιοχής».

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Πολεμικού Ναυτικού, με 2 πλοία, στη θέα των οποίων οι Τούρκοι αποχώρησαν.

Το OCEAN LINK συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του ενώ στην περιοχή παραμένουν πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.