Χαρίτσης: Επικοινωνία με Γεραπετρίτη για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – «Η επέμβαση των ΗΠΑ είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός»

  • Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επικοινώνησε με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας εκεί.
  • Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα «ωμό επιθετικό ιμπεριαλισμό», τονίζοντας ότι «παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα».
  • Κατά τον Χαρίτση, η πολιτική Τραμπ ενδιαφέρεται για «μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών», ενώ υπογράμμισε ότι «η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο».
Ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα, τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας στη χώρα ζήτησε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, όπως έκανε γνωστό ο κ. Χαρίτσης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χαρίτσης «επικοινώνησα με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτη ζητώντας άμεση ενημέρωση για την κατάσταση στη Βενεζουέλα και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, καθώς και για την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας της χώρας», ενώ συνέχισε σημειώνοντας: «Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα δεν είναι απλώς και μόνο μία ακόμη στρατιωτική επιχείρηση. Είναι ωμός επιθετικός ιμπεριαλισμός. Παραπέμπει στις σκοτεινές εποχές που οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν τη Λατινική Αμερική ως δοκιμαστικό σωλήνα για την εγκαθίδρυση δικτατορικών καθεστώτων και την επιβολή νεοφιλελεύθερων πολιτικών».

«Αυτή είναι η πολιτική Τραμπ. Δεν ενδιαφέρεται ούτε για τη δημοκρατία, ούτε για την ασφάλεια των λαών, αλλά για μπίζνες με τον έλεγχο ορυκτών πόρων και γεωπολιτικών ζωνών. Όσοι μιλούσαν για “απομονωτισμό” του MAGA σήμερα διαψεύδονται με βόμβες.

Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Συνολικά, σταθερά και αταλάντευτα» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Και κατέληξε γράφοντας: «Ο κόσμος δεν χρειάζεται άλλους “σερίφηδες”. Χρειάζεται κανόνες, σεβασμό στη διεθνή νομιμότητα και πολιτικές λύσεις. Κάθε άλλη επιλογή μάς φέρνει πιο κοντά σε έναν γενικευμένο, ανεξέλεγκτο και μόνιμο πόλεμο — και αυτό δεν είναι ούτε κάτι μακρινό ούτε κάτι αφηρημένο. Είναι επικίνδυνα κοντά. Και μας αφορά όλες και όλους».

17:53 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Με ανάρτηση στα social media το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι παρακολουθεί στενά την κατά...
17:42 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα: Η λογική του παγκόσμιου σερίφη οδηγεί σε αδιέξοδα

«Η στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, σε ένα κυρίαρχο κράτος, παραβιάζει κάθε αρχή το...
17:35 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

Πρόκληση: Τουρκικό πολεμικό πλοίο παρενόχλησε ελληνικό πλοίο πόντισης καλωδίου ανάμεσα από Αμοργό – Αστυπάλαια

Τουρκικό πολεμικό πλοίο μπήκε στην καρδιά του Αιγαίου και παρενόχλησε ελληνικό πλοίο, που πόντ...
17:23 , Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026

ΠΑΣΟΚ: Η διεθνής κοινότητα οφείλει να σταθεί στο πλευρό του λαού της Βενεζουέλας και να εγγυηθεί την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου

Η εθνική κυριαρχία όλων των κρατών του κόσμου είναι αδιαμφισβήτητη και πρέπει να γίνεται σεβασ...
