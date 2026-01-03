Μόσχα: Διαψεύδει ότι η Αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ρωσία – Ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της

Φωτογραφία: AP

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, εξέφρασε «τη σθεναρή αλληλεγγύη προς τον λαό της Βενεζουέλας απέναντι στην ένοπλη επιθετικότητα» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό ΥΠΕΞ.

LIVE – Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο: «Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να εξασφαλιστεί μια ασφαλής μετάβαση», είπε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

«Οι δύο τάχθηκαν υπέρ της αποτροπής περαιτέρω κλιμάκωσης και της εξεύρεσης διεξόδου από την κατάσταση μέσω διαλόγου», τόνισε το υπουργείο.

Παράλληλα η ρωσική διπλωματία διέψευσε ότι η Ροντρίγκες βρίσκεται στη Ρωσία μιλώντας για «ψευδή» αναφορά, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Λίγο νωρίτερα τέσσερις πηγές με γνώση των κινήσεων της Ροντρίγκες, δήλωσε πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, βρίσκεται στη Ρωσία, μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις, έπειτα από αμερικανική επιδρομή στο Καράκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

