Βενεζουέλα: «Ο Εντμούντο Γκονζάλεζ πρέπει να αναλάβει την προεδρία», λέει η Ματσάδο – «Είμαστε έτοιμοι» δηλώνει ο ίδιος

Οι πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα παίρνουν νέα τροπή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Καράκας και τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, καθώς η ηγεσία της αντιπολίτευσης εκδίδει επίσημες δηλώσεις.

Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης, έκανε την πρώτη επίσημη δήλωσή της με επιστολή που ανάρτησε στο X, στην οποία τόνισε ότι ο συνάδελφός της στην αντιπολίτευση, Εντμούντο Γκονζάλεζ, θα πρέπει να αναλάβει την προεδρία.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, άλλα μέλη της αντιπολίτευσης και διεθνείς παρατηρητές, ο Γκονζάλεζ είχε κερδίσει τις εκλογές του 2024.

Η Ματσάδο υποστήριξε ότι «ο Μαδούρο απομακρύνθηκε από την εξουσία μετά την άρνησή του να αποδεχθεί μια διαπραγματευμένη έξοδο» και πρόσθεσε ότι «η αντιπολίτευση θα αποκαταστήσει την τάξη στη χώρα και θα απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους».

Στην επιστολή της, που ξεκινά με τη φράση «Βενεζουελάνοι, ήρθε η ώρα της ελευθερίας!», η Ματσάδο περιγράφει την ανάγκη για οργανωμένη μετάβαση εξουσίας.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026



Ο ίδιος ο Εντμούντο Γκονζάλεζ μοιράστηκε την επιστολή της στο X, δηλώνοντας ότι «Βενεζουελάνοι, αυτές είναι αποφασιστικές ώρες, να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη επιχείρηση ανασυγκρότησης του έθνους μας».