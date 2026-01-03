Τραμπ: Εξαπέλυσε απειλές και προειδοποιήσεις κατά Κολομβίας και Κούβας

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ: Εξαπέλυσε απειλές και προειδοποιήσεις κατά Κολομβίας και Κούβας
Φωτογραφία: AP

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

LIVE – Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο: «Θα διοικήσουμε τη Βενεζουέλα μέχρι να εξασφαλιστεί μια ασφαλής μετάβαση», είπε ο Τραμπ – Όλες οι εξελίξεις

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό Πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Αντιδρώντας στην αμερικανική επιδρομή στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο Πρόεδρος της Κολομβίας νωρίτερα χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Επίσης, ο Πέτρο ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στην αντίδρασή της η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

