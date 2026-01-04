Ελένη Καστάνη: «Χρόνια ολόκληρα παιδεύομαι με τα πολλά κιλά – Οι εξετάσεις μου δεν ήταν πολύ καλές»

  • Η Ελένη Καστάνη μίλησε για την πολυετή ταλαιπωρία της με τα πολλά κιλά, αποκαλύπτοντας πώς κατάφερε να χάσει σημαντικό βάρος και να ζυγίζει πλέον 68 κιλά από περίπου 100.
  • Η απώλεια βάρους ήταν επιβεβλημένη για λόγους υγείας, καθώς η ηθοποιός αντιμετώπιζε διαβήτη τύπου Β και μεταβολικό σύνδρομο.
  • Στόχος της είναι να χάσει λίγα ακόμα κιλά. Παρά την αλλαγή, η ψυχολογία της παραμένει «του παχουλού ανθρώπου», όπως είπε η ίδια η ηθοποιός.
Για την ταλαιπωρία της μέχρι να καταφέρει να χάσει κιλά μίλησε η Ελένη Καστάνη σε συνέντευξή της.

Η ηθοποιός περιέγραψε στο «Secret» των «Παραπολιτικών», τη μάχη που έδωσε και πώς κατάφερε να ζυγίζει πλέον 68 κιλά από τα περίπου 100.

«Γενικώς, χρόνια ολόκληρα παιδεύοµαι µε τα πολλά κιλά και ήταν θέµα υγείας σε εµένα, είχα διαβήτη, όλο αυτό το µεταβολικό σύνδροµο των κιλών, και είχα τον διαβήτη τύπου Β. Πάντα ο γιατρός µου έλεγε ”πρόσεχε”, γιατί δεν ήταν πολύ καλές οι εξετάσεις µου, ήταν χάλια. Είχα φτάσει 99,5 κιλά και αυτή τη στιγµή είµαι 68. Το όνειρό µου είναι να δω στη ζυγαριά το 7», είπε η Ελένη Καστάνη.

Στόχος της είναι να χάσει μερικά ακόμη κιλά μέχρι να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα: «Τώρα είµαι κοντά στον στόχο, δεν θέλω πολλά ακόµα να χάσω, 2-3 ακόµα και είµαι εντάξει. Είναι πλέον διαφορετική η διάθεσή µου. Ο Φασουλής µού λέει: ”Ελένη, ήταν σαν να κουβαλούσες δύο τεράστια αρνιά”. Να φανταστείς, ακόµη η ψυχολογία µου είναι του παχουλού ανθρώπου. Τα ρούχα µου είναι τεράστια», πρόσθεσε.

11:22 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

