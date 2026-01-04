Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας οι αγρότες: Έκλεισαν την Εθνική Οδό – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κλείσιμο της εθνικής οδού. Η δράση πραγματοποιείται σε κοινό μέτωπο με αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο στους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.