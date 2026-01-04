Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας οι αγρότες: Έκλεισαν την Εθνική Οδό – Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο σημείο

  • Οι αγρότες συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας.
  • Προχώρησαν σε κλείσιμο της Εθνικής Οδού, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους.
  • Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στο σημείο.
Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κλείσιμο της εθνικής οδού. Η δράση πραγματοποιείται σε κοινό μέτωπο με αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

αγρότες - μπλόκα- Άργος

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο στους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

 

13:51 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αγρότες: Όλα τα «βλέμματα» στην πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – Ανεστίδης: «Δεν υπάρχει διάλογος, μιλάμε σε ντουβάρια»

Άρχισε, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00, η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα...
13:21 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

ΟΤΕ για το θέμα με τις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των αεροδρομίων: Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα του Οργανισμού

«Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο...
12:47 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

Αίγιο: Ταμπουρώθηκε στο σπίτι του με όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναφορικά με 35χρονο που βρισκόταν ταμπουρωμένος στο σπίτι του σ...
12:44 , Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026

«Μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: Πραγματοποιείται μόνο μέρος των πτήσεων – Τι αναφέρουν υπουργείο Μεταφορών και Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Αναστέλλονται οι πτήσεις στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών λόγω του τεχνικού θέματος που έχει παρο...
