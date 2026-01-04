Ιταλία: Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Tεχνικό πρόβλημα οδήγησε σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

  • Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο-Όριο αλ Σέριο ανέστειλε χθες βράδυ τη λειτουργία του, λόγω τεχνικών προβλημάτων και κακής ορατότητας. Χιλιάδες επιβάτες έμειναν εγκλωβισμένοι όλη τη νύχτα.
  • Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών. Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης.
  • Αν και το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε περίπου στα μεσάνυχτα, η διοίκηση του αεροδρόμιου προειδοποίησε ότι «πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».
Ιταλία: Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Tεχνικό πρόβλημα οδήγησε σε ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

Το ιταλικό αεροδρόμιο του Μπέργκαμο-Όριο αλ Σέριο, κόμβος της Ryanair για πτήσεις προς το Μιλάνο, ανέστειλε χθες Σάββατο βράδυ τη λειτουργία του, λόγω τεχνικών προβλημάτων με το σύστημα καθοδήγησης προσγείωσης και κακής ορατότητας, αφήνοντας χιλιάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στο αεροδρόμιο όλη τη νύχτα.

Η SACBO, η εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε πως ότι το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε περίπου στα μεσάνυχτα. Ωστόσο, η διοίκηση του αεροδρομίου προειδοποίησε ότι «πτήσεις ενδέχεται να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν».

Το περιστατικό οδήγησε στην ακύρωση 26 πτήσεων αναχώρησης, με 6 να εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια και 7 να έχουν προγραμματιστεί εκ νέου να αναχωρήσουν σήμερα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, με εικόνες να δείχνουν ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα και σε ζώνες ελέγχου αποσκευών.

Η Corriere della Sera τόνισε ότι περίπου στις 19:00 ώρα Ελλάδας χθες διεκόπησαν οι πρώτες πτήσεις λόγω του προβλήματος.

Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις πτήσεις στον ιστότοπο του αεροδρομίου δείχνουν μια μακρά λίστα με πτήσεις κυρίως της Ryanair με καθυστέρηση αναχώρησης, αν και αρκετές είχαν αναχωρήσει σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ

