New York Times: Οι συχνοί χοροί του Μαδούρο έπαιξαν ρόλο στην απόφαση του Τραμπ να τον απομακρύνει από την εξουσία – «Θεωρούσε ότι τον κοροϊδεύει»

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι συχνές επιδείξεις χορού του Νικολάς Μαδούρο έπαιξαν ρόλο στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να τον απομακρύνει από την εξουσία με την επιδρομή του Σαββάτου.

Πριν από τη σύλληψή του, ο Μαδούρο είχε κάνει μια σειρά από δημόσιες εμφανίσεις, στις οποίες χόρευε με πάθος υπό τους ήχους ηλεκτρονικής μουσικής που περιείχε ένα sample από μια ομιλία του, στην οποία προέτρεπε τον Τραμπ να μην ξεκινήσει έναν «τρελό πόλεμο».

Σε μια προφανή προσπάθεια να προβάλει τη δύναμή του, ο Βενεζουελανός πολιτικός εμφανίστηκε επίσης στην τηλεόραση χορεύοντας σάλσα και τραγουδώντας τραγούδια όπως το «Imagine» του Τζον Λένον και το «Don’t Worry Be Happy» του Μπόμπι ΜακΦέριν.

Ο Τραμπ φέρεται να μην διασκέδασε με αυτά τα βίντεο…

«Ο τακτικός δημόσιος χορός του Μαδούρο και άλλες επιδείξεις αδιαφορίας βοήθησαν να πειστούν ορισμένοι στην ομάδα του Τραμπ ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας τους κορόιδευε… Έτσι, ο Λευκός Οίκος αποφάσισε να υλοποιήσει τις στρατιωτικές του απειλές», αναφέρουν οι New York Times.