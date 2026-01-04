Επιχείρηση «Τα καμάκια» από την ΑΑΔΕ: Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από γνωστό dating coach

  • Η ομάδα των «hackers» της ΑΑΔΕ αποκάλυψε υπόθεση φοροδιαφυγής μέσω social media, εντοπίζοντας πρόσωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach».
  • Στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν σε προγραμματισμένη εκπαιδευτική εκδήλωση του coach, διαπιστώνοντας τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων.
  • Ο φορολογικός έλεγχος, που επεκτείνεται σε βάθος πενταετίας, εκτιμά ότι η φοροδιαφυγή από αδήλωτα εισοδήματα ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.
Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής μέσω social media αποκάλυψε η ομάδα των «hackers» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Αξιοποιώντας τον ειδικό αλγόριθμο, που έχει αναπτύξει για την ανίχνευση ψηφιακής φοροδιαφυγής, η ΑΑΔΕ εντόπισε πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσδιορίζεται ως «dating coach» και παρέχει επί πληρωμή υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων ανδρών, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότερα από 2.000 άτομα έχουν αγοράσει κάποια από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, με τις οποίες ο… coach υπόσχεται ότι θα τους «αλλάξει τον τρόπο, με τον οποίο φλερτάρουν μια γυναίκα».

Κατά τη διερεύνηση της δραστηριότητάς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ειδικότερα στην πλατφόρμα TikTok, διαπιστώθηκε η διοργάνωση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής εκδήλωσης επ’ αμοιβή, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων. Άμεσα καταρτίστηκε επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχου και στελέχη της ΑΑΔΕ συμμετείχαν αφανώς στην εκδήλωση, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευόμενων.

Η αιφνιδιαστική παρέμβαση του ελεγκτικού μηχανισμού αποκάλυψε τη μη έκδοση αποδείξεων για το σύνολο των συμμετεχόντων, με αποτέλεσμα τον άμεσο καταλογισμό των προβλεπόμενων προστίμων.

Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και επεκτείνεται στη συνολική δραστηριότητα του συγκεκριμένου προσώπου σε βάθος πενταετίας. Μέσω εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων και διασταυρώσεων στοιχείων, που αντλήθηκαν από την προσωπική του ιστοσελίδα και τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκύπτει σημαντικός όγκος αδήλωτων εισοδημάτων, με τη φοροδιαφυγή να εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 300.000 ευρώ.

