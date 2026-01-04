ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους

  Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις κυβερνητικές πηγές, αναφέροντας πως ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε φιλότιμα να «μαζέψει» την ολέθρια δήλωση του Πρωθυπουργού.
  Η Χαριλάου Τρικούπη τόνισε ότι «κατανοεί τη δύσκολη θέση» του κ. Μαρινάκη, αλλά πρόσθεσε: «Ας μην το κάνει, όμως, με ψέματα. Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους».
  Το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι «επέλεξε συνειδητά να μην εγείρει κανένα θέμα νομιμότητας» και είναι «βαριά εκτεθειμένος για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις κυβερνητικές πηγές και ανέφερε πώς ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε φιλότιμα να «μαζέψει» την ολέθρια δήλωση του Πρωθυπουργού.

«Κατανοούμε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, όταν καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση. Ας μην το κάνει, όμως, με ψέματα. Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους», πρόσθεσε στην απάντησή της η Χαριλάου Τρικούπη και τόνισε:

«Ο Πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά να μην εγείρει κανένα θέμα νομιμότητας και είναι βαριά εκτεθειμένος για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».

